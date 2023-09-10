Станислав Еремин: «Немцы заслужили победу»

Заслуженный тренер России Станислав Еремин считает, что сборная Германии заслужила победу на чемпионате мира.

«Немцы молодцы. Они отлично сыграли. Хороший баланс в команде.

Посмотрите, как они сегодня провели эту игру. Есть лидеры, такие как Шредер. Есть командная игра, баланс. Думаю, что немцы заслужили победу», — сказал Еремин.

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