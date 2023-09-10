Станислав Еремин: «Немцы заслужили победу»

Теги Станислав Еремин сборная Германии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Заслуженный тренер России Станислав Еремин считает, что сборная Германии заслужила победу на чемпионате мира.

«Немцы молодцы. Они отлично сыграли. Хороший баланс в команде.

Посмотрите, как они сегодня провели эту игру. Есть лидеры, такие как Шредер. Есть командная игра, баланс. Думаю, что немцы заслужили победу», — сказал Еремин.

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