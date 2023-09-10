Франц Вагнер о победе на ЧМ: «В голове не укладывается»

Теги сборная Германии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Моритц Вагнер Франц Вагнер Баскетбол

Форвард сборной Германии Франц Вагнер не может поверить, что он и его брат Моритц стали чемпионами мира.

«Выиграть чемпионат мира с братом в качестве партнера по команде – это что-то особенное. Наши родители тоже здесь. В голове не укладывается. Не верится, что мы оба в этой команде и одержали победу», – сказал Вагнер.

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1 комментарий

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Олег Ивакин
Шредер и Вагнер добыли победу германской сборной.
Как это укладывается в голове россиян ?:)
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