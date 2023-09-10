Франц Вагнер о победе на ЧМ: «В голове не укладывается»
Форвард сборной Германии Франц Вагнер не может поверить, что он и его брат Моритц стали чемпионами мира.
«Выиграть чемпионат мира с братом в качестве партнера по команде – это что-то особенное. Наши родители тоже здесь. В голове не укладывается. Не верится, что мы оба в этой команде и одержали победу», – сказал Вагнер.
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Как это укладывается в голове россиян ?:)