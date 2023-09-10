Деннис Шредер: «Надеюсь, что теперь матчи сборной будут показывать по немецкому телевидению»

Теги сборная Германии Деннис Шредер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер надеется, что после победы команды на чемпионате мира-2023 ее матчи будут транслироваться по немецкому телевидению.

«Мы долго этого ждали. Я играю за сборную уже 10 лет, и теперь мы здесь, после прошлогодней бронзовой медали. Это невероятная команда. Тренер проделал огромную работу, собрав нас вместе и приведя к наилучшему возможному результату – 8-0. 

Мы думали, что турнир покажут по телевизору в Германии, но показали только финал. Баскетбол – отличный вид спорта, и я надеюсь, что мы заслужим уважение за то, чего мы добились за последние два года. Я бы хотел, чтобы каждый матч сборной Германии показывали по телевидению.

Десять лет назад, когда я начинал играть за сборную, у нас был Дирк Новицки, но никто не знал остальных игроков в команде. Сейчас мы приезжаем в Японию и на Филиппины, и нас знают. Мы надеемся добиться такого же уважения и признания и в нашей стране», – сказал Шредер.

Германия – чемпион мира! Кажется, это новое великое поколение в баскетболе ФИБА

Самые яркие моменты в истории ЧМ: тройной овертайм Новицки, упрямство Сколы и вечный рекорд Египта

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Howera
Шредер еще со времен черепашек нравится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий