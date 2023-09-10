Деннис Шредер: «Надеюсь, что теперь матчи сборной будут показывать по немецкому телевидению»

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер надеется, что после победы команды на чемпионате мира-2023 ее матчи будут транслироваться по немецкому телевидению.

«Мы долго этого ждали. Я играю за сборную уже 10 лет, и теперь мы здесь, после прошлогодней бронзовой медали. Это невероятная команда. Тренер проделал огромную работу, собрав нас вместе и приведя к наилучшему возможному результату – 8-0.

Мы думали, что турнир покажут по телевизору в Германии, но показали только финал. Баскетбол – отличный вид спорта, и я надеюсь, что мы заслужим уважение за то, чего мы добились за последние два года. Я бы хотел, чтобы каждый матч сборной Германии показывали по телевидению.

Десять лет назад, когда я начинал играть за сборную, у нас был Дирк Новицки, но никто не знал остальных игроков в команде. Сейчас мы приезжаем в Японию и на Филиппины, и нас знают. Мы надеемся добиться такого же уважения и признания и в нашей стране», – сказал Шредер.

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