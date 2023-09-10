Гордон Херберт о победе на ЧМ: «Второе по важности событие в моей жизни после рождения детей»

Теги сборная Германии сборная Сербии фото Чемпионат мира по баскетболу 2023 Горди Херберт Баскетбол

Главный тренер сборной Германии Гордон Херберт после победы над Сербией в финале ЧМ-2023 (83:77) признался, что еще не до конца осознал, что стал чемпионом мира.

«Нет, правда, я еще не осознал, что случилось. Я просто очень горжусь этими ребятами. До меня дойдет через пару дней. Единственное, что я знаю, это то, что завтра понедельник, и я очень горжусь этими ребятами. Это второе по важности событие в моей жизни после рождения детей.

Сегодня я встал в 6.30, пришел на тренировку и немного вздремнул. Потом проснулся и получил сообщение от канцлера Олафа Шольца. Это показывает, что этот матч значит для Германии. Лучший лидер в Германии, даже в мире, хотя после Дональда Трампа это не так сложно.

Наши матчи должны были транслироваться в Германии по обычному телевидению с самого начала. Надеюсь, что теперь они поймут, что эта команда представляет Германию», – сказал Херберт.

Фото: La Giornata Tipo.

Германия – чемпион мира! Кажется, это новое великое поколение в баскетболе ФИБА

Самые яркие моменты в истории ЧМ: тройной овертайм Новицки, упрямство Сколы и вечный рекорд Египта

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий