Гордон Херберт о победе на ЧМ: «Второе по важности событие в моей жизни после рождения детей»

Главный тренер сборной Германии Гордон Херберт после победы над Сербией в финале ЧМ-2023 (83:77) признался, что еще не до конца осознал, что стал чемпионом мира.

«Нет, правда, я еще не осознал, что случилось. Я просто очень горжусь этими ребятами. До меня дойдет через пару дней. Единственное, что я знаю, это то, что завтра понедельник, и я очень горжусь этими ребятами. Это второе по важности событие в моей жизни после рождения детей.

Сегодня я встал в 6.30, пришел на тренировку и немного вздремнул. Потом проснулся и получил сообщение от канцлера Олафа Шольца. Это показывает, что этот матч значит для Германии. Лучший лидер в Германии, даже в мире, хотя после Дональда Трампа это не так сложно.

Наши матчи должны были транслироваться в Германии по обычному телевидению с самого начала. Надеюсь, что теперь они поймут, что эта команда представляет Германию», – сказал Херберт.

Фото: La Giornata Tipo.

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