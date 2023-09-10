Гордон Херберт о победе на ЧМ: «Второе по важности событие в моей жизни после рождения детей»
Главный тренер сборной Германии Гордон Херберт после победы над Сербией в финале ЧМ-2023 (83:77) признался, что еще не до конца осознал, что стал чемпионом мира.
«Нет, правда, я еще не осознал, что случилось. Я просто очень горжусь этими ребятами. До меня дойдет через пару дней. Единственное, что я знаю, это то, что завтра понедельник, и я очень горжусь этими ребятами. Это второе по важности событие в моей жизни после рождения детей.
Сегодня я встал в 6.30, пришел на тренировку и немного вздремнул. Потом проснулся и получил сообщение от канцлера Олафа Шольца. Это показывает, что этот матч значит для Германии. Лучший лидер в Германии, даже в мире, хотя после Дональда Трампа это не так сложно.
Наши матчи должны были транслироваться в Германии по обычному телевидению с самого начала. Надеюсь, что теперь они поймут, что эта команда представляет Германию», – сказал Херберт.
Фото: La Giornata Tipo.
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