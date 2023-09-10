Жорди Фернандес: «Дэвид Блатт, как ангел-хранитель, был рядом во время матчей и тренировок»

Главный тренер сборной Канады Жорди Фернандес после победы над США в матче за третье место ЧМ-2023 отметил вклад легендарного тренера , консультанта канадской сборной.

«Я работал с тренером Блаттом в «Кливленде», у нас с ним особая связь. Когда я тренировал команду G-лиги, он был моим боссом, но я много лет наблюдал за его работой в Европе. Он один из лучших тренеров в истории.

Вы знаете, что с ним случилось. Я очень уважаю то, как он с этим справляется и что он сделал для меня. У него не бывает неудачных дней.

Это много значит для меня. Спасибо, что был рядом, как мой ангел-хранитель, во время матчей и тренировок», – сказал Фернандес.

В 2019 году 60-летнему специалисту диагностировали рассеянный склероз.

Дэвид Блатт тоже на ЧМ! Даже с рассеянным склерозом помогает Канаде удивлять

Германия – чемпион мира! Кажется, это новое великое поколение в баскетболе ФИБА

Самые яркие моменты в истории ЧМ: тройной овертайм Новицки, упрямство Сколы и вечный рекорд Египта