Стало известно итоговое положение команд на чемпионате мира-2023

Теги сборная Германии сборная США сборная Сербии сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

ФИБА опубликовала итоговое положение команд на прошедшем чемпионате мира 2023 года.

Турнир закончился победой Германии в финале над Сербией со счетом 83:77. Сборная Канады обыграла США в матче за третье место.

Итоговое положение команд на ЧМ-2023:

1. Германия (квалифицировалась на ОИ-2024 как лучшая команда Европы)

2. Сербия (квалифицировалась на ОИ-2024 как одна из двух лучших команд Европы)

3. Канада (квалифицировалась на ОИ-2024 как команда с лучшим рейтингом из Америки)

4. США (квалифицировались на ОИ-2024 как одна из двух лучших команд Америки)

5. Латвия

6. Литва

7. Словения

8. Италия

9. Испания

10. Австралия (квалифицировалась на ОИ-2024 как лучшая команда из Океании)

11. Черногория

12. Пуэрто-Рико

13. Бразилия

14. Доминиканская Республика

15. Греция

16. Грузия

17. Южный Судан (квалифицировался на ОИ-2024 как лучшая команда Африки)

18. Франция (квалифицировалась на ОИ-2024 в качестве хозяина турнира)

19. Япония (квалифицировалась на ОИ-2024 как лучшая команда Азии)

20. Египет

21. Финляндия

22. Новая Зеландия

23. Ливан

24. Филиппины

25. Мексика

26. Ангола

27. Кот-д’Ивуар

28. Кабо-Верде

29. Китай

30. Венесуэла

31. Иран

32. Иордания

Команды, которые не прошли квалификацию на Олимпиаду 2024 года, кроме Кабо-Верде, Китая, Венесуэлы, Ирана и Иордании, примут участие в олимпийских квалификационных турнирах.

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