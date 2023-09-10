Стало известно итоговое положение команд на чемпионате мира-2023
ФИБА опубликовала итоговое положение команд на прошедшем чемпионате мира 2023 года.
Турнир закончился победой Германии в финале над Сербией со счетом 83:77. Сборная Канады обыграла США в матче за третье место.
Итоговое положение команд на ЧМ-2023:
1. Германия (квалифицировалась на ОИ-2024 как лучшая команда Европы)
2. Сербия (квалифицировалась на ОИ-2024 как одна из двух лучших команд Европы)
3. Канада (квалифицировалась на ОИ-2024 как команда с лучшим рейтингом из Америки)
4. США (квалифицировались на ОИ-2024 как одна из двух лучших команд Америки)
5. Латвия
6. Литва
7. Словения
8. Италия
9. Испания
10. Австралия (квалифицировалась на ОИ-2024 как лучшая команда из Океании)
11. Черногория
12. Пуэрто-Рико
13. Бразилия
14. Доминиканская Республика
15. Греция
16. Грузия
17. Южный Судан (квалифицировался на ОИ-2024 как лучшая команда Африки)
18. Франция (квалифицировалась на ОИ-2024 в качестве хозяина турнира)
19. Япония (квалифицировалась на ОИ-2024 как лучшая команда Азии)
20. Египет
21. Финляндия
22. Новая Зеландия
23. Ливан
24. Филиппины
25. Мексика
26. Ангола
27. Кот-д’Ивуар
28. Кабо-Верде
29. Китай
30. Венесуэла
31. Иран
32. Иордания
Команды, которые не прошли квалификацию на Олимпиаду 2024 года, кроме Кабо-Верде, Китая, Венесуэлы, Ирана и Иордании, примут участие в олимпийских квалификационных турнирах.
Самые яркие моменты в истории ЧМ: тройной овертайм Новицки, упрямство Сколы и вечный рекорд Египта
США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только
Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл ЧМ
Комментарии