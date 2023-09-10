Стало известно итоговое положение команд на чемпионате мира-2023

ФИБА опубликовала итоговое положение команд на прошедшем чемпионате мира 2023 года.

Турнир закончился победой Германии в финале над Сербией со счетом 83:77. Сборная Канады обыграла США в матче за третье место.

Итоговое положение команд на ЧМ-2023:

1. Германия (квалифицировалась на ОИ-2024 как лучшая команда Европы)

2. Сербия (квалифицировалась на ОИ-2024 как одна из двух лучших команд Европы)

3. Канада (квалифицировалась на ОИ-2024 как команда с лучшим рейтингом из Америки)

4. США (квалифицировались на ОИ-2024 как одна из двух лучших команд Америки)

5. Латвия

6. Литва

7. Словения

8. Италия

9. Испания

10. Австралия (квалифицировалась на ОИ-2024 как лучшая команда из Океании)

11. Черногория

12. Пуэрто-Рико

13. Бразилия

14. Доминиканская Республика

15. Греция

16. Грузия

17. Южный Судан (квалифицировался на ОИ-2024 как лучшая команда Африки)

18. Франция (квалифицировалась на ОИ-2024 в качестве хозяина турнира)

19. Япония (квалифицировалась на ОИ-2024 как лучшая команда Азии)

20. Египет

21. Финляндия

22. Новая Зеландия

23. Ливан

24. Филиппины

25. Мексика

26. Ангола

27. Кот-д’Ивуар

28. Кабо-Верде

29. Китай

30. Венесуэла

31. Иран

32. Иордания

Команды, которые не прошли квалификацию на Олимпиаду 2024 года, кроме Кабо-Верде, Китая, Венесуэлы, Ирана и Иордании, примут участие в олимпийских квалификационных турнирах.

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