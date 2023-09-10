Шэй Гилджес-Александер: «Чемпионат мира поможет мне подготовиться к следующему сезону»

Атакующий защитник сборной Канады и «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер считает, что опыт выступления на чемпионате мира пойдет ему на пользу в предстоящем сезоне НБА.

«Думаю, что этот турнир поможет мне подготовиться к следующему сезону. Я буду в форме, я играл в баскетбол, так что не придется сильно настраиваться перед следующим сезоном.

Мы довольны. Надеюсь, что мы вдохновили детей в Канаде. Вот для чего мы этим занимаемся. Хотим показать им, что если усердно работать, все возможно.

Постараемся выиграть Олимпийские игры. Я верю в нас, у нас очень хороший состав. Чем больше будем играть вместе, тем сильнее будем», – сказал Гилджес-Александер.

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