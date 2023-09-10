Диллон Брукс: «Хейт мотивирует меня становиться лучше и двигаться вперед»

Теги сборная США сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Диллон Брукс Баскетбол

Форвард сборной Канады Диллон Брукс признался, что получал энергию от хейтеров, которые в начале матча за бронзу ЧМ-2023 освистывали его, а в конце скандировали ему «MVP».

«Это просто образ злодея. Люди любят его, я сам полюбил его. Это похоже на то, как Кобе создал Черную Мамбу. Это мой образ, но только на площадке. Я люблю своих детей, семью, партнеров по команде.

Это было очень приятно. Конечно, хейт не прекращается, он продолжает расти, но представлять свою страну и добиться успеха – это очень приятно. Вот почему я сказал, что это не прекратится. Это продолжается. Спасибо, что были рядом и критиковали меня в твиттере, это мотивирует меня становиться лучше и двигаться вперед.

Я счастлив выступать в этой форме и представлять свою страну», – сказал Брукс.

Брукс стал самым ценным игроком матча за бронзу чемпионата мира-2023 против США (127:118 ОТ). За 42 минуты на паркете он отметился 39 очками (7 из 8 из-за дуги), 5 передачами, 2 блок-шотами и перехватом.

Самые яркие моменты в истории ЧМ: тройной овертайм Новицки, упрямство Сколы и вечный рекорд Египта

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл ЧМ

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Дзахоев
Лучший матч в его карьере, однозначно. Далеко не факт, что он когда-нибудь еще выдаст подобное
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Перстень Уэстбрука
Увидимся в финале старый краб.... надо было добавить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марсель Объелся
39 очков, 7 из 8 трёхочковые… Это точно Диллон Брукс?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий