Диллон Брукс: «Хейт мотивирует меня становиться лучше и двигаться вперед»

Форвард сборной Канады Диллон Брукс признался, что получал энергию от хейтеров, которые в начале матча за бронзу ЧМ-2023 освистывали его, а в конце скандировали ему «MVP».

«Это просто образ злодея. Люди любят его, я сам полюбил его. Это похоже на то, как Кобе создал Черную Мамбу. Это мой образ, но только на площадке. Я люблю своих детей, семью, партнеров по команде.

Это было очень приятно. Конечно, хейт не прекращается, он продолжает расти, но представлять свою страну и добиться успеха – это очень приятно. Вот почему я сказал, что это не прекратится. Это продолжается. Спасибо, что были рядом и критиковали меня в твиттере, это мотивирует меня становиться лучше и двигаться вперед.

Я счастлив выступать в этой форме и представлять свою страну», – сказал Брукс.

Брукс стал самым ценным игроком матча за бронзу чемпионата мира-2023 против США (127:118 ОТ). За 42 минуты на паркете он отметился 39 очками (7 из 8 из-за дуги), 5 передачами, 2 блок-шотами и перехватом.

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