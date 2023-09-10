Джош Гидди признан лучшим молодым игроком чемпионата мира-2023

20-летний разыгрывающий сборной Австралии Джош Гидди получил награду «Восходящая звезда чемпионата мира-2023», которая вручается лучшему молодому игроку турнира.

Игрок «Оклахомы» завершил чемпионат с показателями 19,4 очка (54,2% с игры), 5,0 подбора, 6,0 передачи и 0,6 перехвата в среднем за матч.

Австралия заняла 10-е место на чемпионате мира-2023.

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