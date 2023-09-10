Никола Йович прошел через всю площадку и забил сверху

Форвард сборной Сербии Никола Йович в одном из эпизодов финала ЧМ-2023 против Германии сделал подбор на своем щите, прошел через всю площадку с дриблингом и забил сверху.

Первая половина финального матча закончилась со счетом 47:47.

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