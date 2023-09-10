Огнен Добрич травмировался на третьей минуте финала ЧМ-2023

Теги травмы сборная Германии сборная Сербии Огнен Добрич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Атакующий защитник сборной Сербии Огнен Добрич травмировался и был вынужден покинуть площадку за 7:40 до конца первой четверти в финале чемпионата мира-2023 против команды Германии.

По предварительной информации, игрок получил растяжение связок голеностопного сустава.

Добрич покинул паркет с помощью партнеров по команде.

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1 комментарий

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felix_r
живой он. вернулся
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