Огнен Добрич травмировался на третьей минуте финала ЧМ-2023
Атакующий защитник сборной Сербии Огнен Добрич травмировался и был вынужден покинуть площадку за 7:40 до конца первой четверти в финале чемпионата мира-2023 против команды Германии.
По предварительной информации, игрок получил растяжение связок голеностопного сустава.
Добрич покинул паркет с помощью партнеров по команде.
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