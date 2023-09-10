Тайриз Халибертон: «Если захотят, чтобы я вернулся в сборную, соглашусь, не раздумывая»

Разыгрывающий сборной США Тайриз Халибертон заявил, что, не думая, примет приглашение в олимпийскую сборную в 2024 году.

«Хотелось закончить турнир на высокой ноте, но мы этого не сделали, поэтому очень обидно. Но это был интересный опыт. Всегда, когда есть возможность сыграть за сборную США, это привилегия и честь.

100 процентов. Если захотят, чтобы я вернулся в сборную, соглашусь, не раздумывая», – сказал Халибертон.

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