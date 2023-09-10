Тайриз Халибертон: «Если захотят, чтобы я вернулся в сборную, соглашусь, не раздумывая»

Теги сборная США Чемпионат мира по баскетболу 2023 Тайриз Халибертон Баскетбол

Разыгрывающий сборной США Тайриз Халибертон заявил, что, не думая, примет приглашение в олимпийскую сборную в 2024 году.

«Хотелось закончить турнир на высокой ноте, но мы этого не сделали, поэтому очень обидно. Но это был интересный опыт. Всегда, когда есть возможность сыграть за сборную США, это привилегия и честь.

100 процентов. Если захотят, чтобы я вернулся в сборную, соглашусь, не раздумывая», – сказал Халибертон.

Самые яркие моменты в истории ЧМ: тройной овертайм Новицки, упрямство Сколы и вечный рекорд Египта

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл ЧМ

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ts2scn4jgy
Забудь. Если только Эдвардс и Бриджерс , будут нужны этой сборной в дальнейшем !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий