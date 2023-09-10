Микэл Бриджес: «Никогда не откажусь играть за сборную США»

Теги сборная США сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Микэл Бриджес Баскетбол

Форвард сборной США Микэл Бриджес прокомментировал спасительный трехочковый, который он забросил на последней секунде основного времени матча за 3-е место ЧМ-2023 против Канады (118:127 ОТ), и признался, что никогда не откажется от приглашения в национальную команду.

«Тренер сказал мне промахнуться, и я постарался промахнуться правильно. Передо мной никого не оказалось, и я сделал подбор.

Мы недостаточно хорошо защищались. Выбились из ритма. Да, это больно.

Думаю, я никогда не откажусь играть за сборную. Это всегда большая честь. Независимо от результата, я бы ни на что не променял эти шесть недель. Самое главное — это отношения, которые мы выстроили. Вот что я вынес из этого чемпионата мира», – сказал Бриджес.

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3 комментария

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armageddon123456
Бриджес, Ривз и Эдвартс - к этим троим вопросов по турниру нет. Играли на всю. Остальные - овощи
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serginn
Было эпично, жаль не помогло.
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Вадим Дзахоев
Микал на этом турнире очень понравился. Что в защите, а особенно в атаке был чудо как эффективен. В частности хочется отметить его бросок. Молодец, парень, так держать
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