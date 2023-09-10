Микэл Бриджес: «Никогда не откажусь играть за сборную США»

Форвард сборной США Микэл Бриджес прокомментировал спасительный трехочковый, который он забросил на последней секунде основного времени матча за 3-е место ЧМ-2023 против Канады (118:127 ОТ), и признался, что никогда не откажется от приглашения в национальную команду.

«Тренер сказал мне промахнуться, и я постарался промахнуться правильно. Передо мной никого не оказалось, и я сделал подбор.

Мы недостаточно хорошо защищались. Выбились из ритма. Да, это больно.

Думаю, я никогда не откажусь играть за сборную. Это всегда большая честь. Независимо от результата, я бы ни на что не променял эти шесть недель. Самое главное — это отношения, которые мы выстроили. Вот что я вынес из этого чемпионата мира», – сказал Бриджес.

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