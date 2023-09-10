Стив Керр: «Команды на турнирах ФИБА хорошо подготовлены, у них есть преемственность»

Главный тренер сборной США Стив Керр признался, что трудности, которые испытали американцы на ЧМ-2023, не стали для него сюрпризом.

«Мне не нужно было никаких напоминаний. Я был в тренерском штабе сборной в 2019 году. Это тяжело. Эти команды на турнирах ФИБА хорошо подготовлены, и у них есть преемственность.

Поздравляю Канаду, они провели отличный матч. Мне жаль своих ребят. Это потрясающая команда, нам было сложно без трех игроков, но мы сделали все возможное. Микэл исполнил потрясающий бросок, но у нас не было больше сил. Мы не смогли победить с таким процентом попадания у Канады.

Трудно добиться преемственности в сборной, учитывая, как меняется состав каждый год. Мы должны сосредоточиться на том, что приносит победу на турнирах ФИБА. НБА сильно отличается от ФИБА. Нам нужно многому научиться», – сказал Керр.

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