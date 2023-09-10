Стив Керр: «Команды на турнирах ФИБА хорошо подготовлены, у них есть преемственность»

Теги сборная США Стив Керр Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной США Стив Керр признался, что трудности, которые испытали американцы на ЧМ-2023, не стали для него сюрпризом.

«Мне не нужно было никаких напоминаний. Я был в тренерском штабе сборной в 2019 году. Это тяжело. Эти команды на турнирах ФИБА хорошо подготовлены, и у них есть преемственность.

Поздравляю Канаду, они провели отличный матч. Мне жаль своих ребят. Это потрясающая команда, нам было сложно без трех игроков, но мы сделали все возможное. Микэл исполнил потрясающий бросок, но у нас не было больше сил. Мы не смогли победить с таким процентом попадания у Канады.

Трудно добиться преемственности в сборной, учитывая, как меняется состав каждый год. Мы должны сосредоточиться на том, что приносит победу на турнирах ФИБА. НБА сильно отличается от ФИБА. Нам нужно многому научиться», – сказал Керр.

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7 комментариев

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Alexander92
Ответ Bergkamp007
Керр, давай досвидания, бери дальше в сборную Ривзов, Джонсонов, Портисов, Кеслеров и Халибертонов
Ну, баскетболистов, как я понял, в сборную набирал Грант Хилл, которого очень много показывали на этом ЧМ. Если предъявлять претензии к Керру, то они касаются ротации (сколько тот или иной баскетболист проводили на площадке и к сочетанию игроков (т.е. к пятёркам)). Мне не понятна любовь к Ривзу, в которого просто начали бить после матча с Литвой, из-за этого через него больше забивали, чем он давал очков. Слишком большое доверие к Брансону, который без Тибодо вообще перестал играть хорошо. Ещё были очень сильно минусовые пятерки. Можно к Керру предъявлять претензии насчёт движения мяча, защиты, игры на подборе в защите (хотя последнее больше на баскетболистах, которые перестали ставить спину, про бокс-ауты промолчу вообще). Но именно решения по составу больше были на Гранте Хилле, чем на Стиве Керре.
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danik 258808
Ответ Bergkamp007
Керр, давай досвидания, бери дальше в сборную Ривзов, Джонсонов, Портисов, Кеслеров и Халибертонов
а кого он мог ещё вызвать, ЧМ не уровень олимпиады, условный Дюрант сюда не сильно рвется играть
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Bergkamp007
Керр, давай досвидания, бери дальше в сборную Ривзов, Джонсонов, Портисов, Кеслеров и Халибертонов
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Rjcnbr
Ответ danik 258808
а кого он мог ещё вызвать, ЧМ не уровень олимпиады, условный Дюрант сюда не сильно рвется играть
– СТИВ, ИДИ СЮДА. СТИВ
– Мотивация была плохая, – начал Керр.
– А что за мотивация? – сразу задал второй вопрос фанат.
– Мотивация была плохая. Бросили 500 трешёк...
– Стив, один вопрос: почему у нас в команде играют Ривсы и Бриджесы?
– Бриджес сегодня был лучший.
– У нас импотентов в команде море...
– (Керр перебивает) Да потому что Дюрант к нам не приедет!
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slow focus
игра ФИБА
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Gauche
Керр - тренер из лиги игроков, полагается на них, авось что-то придумают. Другие тренеры на этом ЧМ прорабатывали каждого соперника, оперативно реагировали по ходу матчей - Керр в своём стиле не реагировал вообще никак ) Щит забирают, Ривза в защите раздевают - да и пусть, в ответ парни накидвют из изоляций. И чего только Ингрэма зачехлил? Тот же как раз мастер игры "насрать на тренера" ) И да, "не было больше сил" при короткой ротации - знакомая такая ситуевинка. Керра, как и его политического кумира, впору звать Слипи Стив.
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Gauche
Ответ Bergkamp007
Керр, давай досвидания, бери дальше в сборную Ривзов, Джонсонов, Портисов, Кеслеров и Халибертонов
По именам, по сумме контрактов Америка была на две головы выше любого соперника.
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