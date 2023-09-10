Джарен Джексон-младший о матче с Канадой: «Надеюсь, Диллон Брукс начнет трешток. Иначе это будет не по-настоящему»

Теги сборная США сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Диллон Брукс Джарен Джексон-младший Баскетбол

Центровой сборной США и «Мемфиса» Джарен Джексон-младший поделился ожиданиями от встречи с Канадой, которую представляет его бывший и партнер по команде Диллон Брукс.

Этим летом Брукс заключил 4-летнее соглашение на 86 млн долларов с «Хьюстоном».

«Надеюсь, Диллон Брукс начнет трешток. Иначе это будет уже не он. Это будет не по-настоящему», – сказал Джексон-младший в интервью ESPN.

США встретятся с Канадой в 11:45 по московскому времени.

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