Джарен Джексон-младший о матче с Канадой: «Надеюсь, Диллон Брукс начнет трешток. Иначе это будет не по-настоящему»
Центровой сборной США и «Мемфиса» Джарен Джексон-младший поделился ожиданиями от встречи с Канадой, которую представляет его бывший и партнер по команде Диллон Брукс.
Этим летом Брукс заключил 4-летнее соглашение на 86 млн долларов с «Хьюстоном».
«Надеюсь, Диллон Брукс начнет трешток. Иначе это будет уже не он. Это будет не по-настоящему», – сказал Джексон-младший в интервью ESPN.
США встретятся с Канадой в 11:45 по московскому времени.
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