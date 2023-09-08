Лучший оборонительный игрок НБА-2023 Джарен Джексон-младший совершил 7 подборов и 1 блок-шот за последние 65 минут игрового времени на ЧМ-2023

Теги Мемфис сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Джарен Джексон-младший Баскетбол

«Мистер замок» НБА-2023 Джарен Джексон-младший не смог показать свои навыки на международной арене.

Выступая за сборную США на чемпионате мира, Джексон-младший, проведя на паркете 65 минут, в последних четырех встречах совершил в общей сложности 7 подборов – пять из них на своем щите.

Так, бигмэн за тот же временной отрезок заблокировал лишь один бросок соперника. Для сравнения, в НБА он в среднем совершает три блока за матч.

Средние показатели Джексона-младшего на турнире: 8,1 очка, 2,9 подбора и 0,9 блок-шота.

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3 комментария

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Vanila Panda
разоблачение очередного шарлатана
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bear7904
А король то голый!
Какие то херры-ноунеймы из Евролиги насадили на кукан.
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banderos
ДПОЙ....) Блин, превратили Мемфис в генератор обидных шуток
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