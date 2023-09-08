Журналист The Ringer Кевин О’Коннор: «Отсутствие на паркете Уокера Кесслера было огромной ошибкой сборной США. Джарен Джексон лучше играет на «четверке»

Журналист The Ringer Кевин О’Коннор считает, что решение главного тренера сборной США Стивена Керра оставить Джарена Джексона-младшего в игре сыграло ключевую роль в поражении от Германии (111:113).

«Отсутствие на паркете было огромной ошибкой сборной США. Кесслер – элитный защитник и подбирающий, а в « » мы видели весь сезон, как был намного лучше на «четверке» рядом со .

В таком составе все сложилось бы наилучшим образом», – написал О’Коннор в своей соцсети.

Кесслер проводит в среднем 6,7 минуты на паркете на ЧМ-2023.

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