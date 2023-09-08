Журналист The Ringer Кевин О’Коннор: «Отсутствие на паркете Уокера Кесслера было огромной ошибкой сборной США. Джарен Джексон лучше играет на «четверке»

Теги Тайрон Лю Мемфис сборная США НБА Стив Керр Эрик Споэльстра Стивен Адамс Джарен Джексон-младший Уокер Кесслер Баскетбол

Журналист The Ringer Кевин О’Коннор считает, что решение главного тренера сборной США Стивена Керра оставить Джарена Джексона-младшего в игре сыграло ключевую роль в поражении от Германии (111:113).

«Отсутствие на паркете Уокера Кесслера было огромной ошибкой сборной США. Кесслер – элитный защитник и подбирающий, а в «Мемфисе» мы видели весь сезон, как Джарен Джексон был намного лучше на «четверке» рядом со Стивеном Адамсом.

В таком составе все сложилось бы наилучшим образом», – написал О’Коннор в своей соцсети.

Кесслер проводит в среднем 6,7 минуты на паркете на ЧМ-2023.

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7 комментариев

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Tim Timson
вполне может быть)
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Прозектор-50
Кевон Луни от Тайса бы мокрого места не оставил)))
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Милитриса Кирбитьевна
Отсутствие одного игрока в баскетбольной сборной США, говорит о слабости сборной США по баскетболу.
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Alexander92
И это говорят про Адамса, который после многочисленных травм стал намного менее подвижным, чем был 3-4 года назад. Я уж молчу про то, что постоянно говорили, что он был переплаченным, хотя я будучи болельщиком Оклахомы так не считал из-за того, что он давал в защите и из-за его умопомрачительных заслонов. Да, в ПО он провалился в последние сезоны за Оклахому, но это из-за "гения" Билли Донована, который заставлял его защищаться фактически на дуге, выходя глубоко в поле, из-за чего его все преимущества сводились на нет.

НБА до чего ты докатилась, если приводится в пример Адамс, который значительно хуже чем он был 3-4 года назад? НБА настолько деградировала за это время?
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Ужратый Гусениц
Ответ Tim Timson
вполне может быть)
не может быть, а точно.Керр играл лучшие матчи в ГСВ с Грином на пятерке, а тут не смог придумать что делать с высокой и агрессивной передней линией немцев( офигеть, в 2023 году большие прут под кольцом забивать с мясом, а не ждут скидки на дуге), и Тайс мистеру замку накидал промеж ушей.
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Вадим Дзахоев
Ответ Милитриса Кирбитьевна
Отсутствие одного игрока в баскетбольной сборной США, говорит о слабости сборной США по баскетболу.
Что я только что прочитал?
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Jan Paskel
Ответ Милитриса Кирбитьевна
Отсутствие одного игрока в баскетбольной сборной США, говорит о слабости сборной США по баскетболу.
в смысле отсутствие? Он был в команде, только не играл.

Ворожим по звголовкам?
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