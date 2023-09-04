Джарен Джексон-младший о переборе фолов: «Надо понимать, что я очень, очень ценен для своей команды»

Теги сборная США Чемпионат мира по баскетболу 2023 Джарен Джексон-младший Баскетбол

Центровой сборной США и «Мемфиса» Джарен Джексон-младший в преддверии 1/4 финала против Италии взял на себя ответственность за перебор фолов в начале встреч.

«Просто нужно быть очень, очень осторожным с фолами. Надо понимать, что я очень, очень ценен для своей команды. Это точно на мне.

Я отлично проводил вторые половины матчей, теперь надо в том же духе начинать встречи. Не хочется закапывать себя дальше. Так что да, я обязательно поменяю свой подход», – сказал Джексон.

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1 комментарий

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Abdulla
Проблема с ранними фолами и в НБА была, вероятно, это следствие защитной манеры игры.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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