Стивен Эй Смит: «Ноа Лайлс сказал вам, что НБА – это не весь мир. Сборную США разоблачили»
Эксперт ESPN Стивен Эй Смит воспринял поражение сборной США на чемпионате мира-2023 как аргумент в пользу заявления спринтера Ноа Лайлса, который считает, что чемпионы НБА не должны называть себя чемпионами мира.
«Это придает уверенности Ноа Лайлсу и Борису Коджо, которые буквально сказали, НБА – это не весь мир.
Международные соревнования это нечто совершенно другое, и сборную США «разоблачили» – из-за короткой скамейки, отсутствия сыгранности и т.д. Этот чемпионат мира – прекрасный тому пример», – сказал Смит в эфире First Take.
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И в полуфинале не стали наступать на горло своей песне.
-)
https://www.sports.ru/basketball/1115421742-stiven-ej-smit-o-slovax-noa-lajlsa-pro-chempionov-nba-vopiyushhee-neve.html