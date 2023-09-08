Стивен Эй Смит: «Ноа Лайлс сказал вам, что НБА – это не весь мир. Сборную США разоблачили»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит воспринял поражение сборной США на чемпионате мира-2023 как аргумент в пользу заявления спринтера Ноа Лайлса, который считает, что чемпионы не должны называть себя чемпионами мира.

«Это придает уверенности Ноа Лайлсу и Борису Коджо, которые буквально сказали, НБА – это не весь мир.

Международные соревнования это нечто совершенно другое, и сборную США «разоблачили» – из-за короткой скамейки, отсутствия сыгранности и т.д. Этот чемпионат мира – прекрасный тому пример», – сказал Смит в эфире First Take.

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