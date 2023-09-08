Стивен Эй Смит: «Ноа Лайлс сказал вам, что НБА – это не весь мир. Сборную США разоблачили»

Теги сборная Германии сборная США НБА Ноа Лайлс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит воспринял поражение сборной США на чемпионате мира-2023 как аргумент в пользу заявления спринтера Ноа Лайлса, который считает, что чемпионы НБА не должны называть себя чемпионами мира.

«Это придает уверенности Ноа Лайлсу и Борису Коджо, которые буквально сказали, НБА – это не весь мир.

Международные соревнования это нечто совершенно другое, и сборную США «разоблачили» – из-за короткой скамейки, отсутствия сыгранности и т.д. Этот чемпионат мира – прекрасный тому пример», – сказал Смит в эфире First Take.

«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Восток

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Двестик Двестик
Ой, да просто американцы сразу не хотели играть с сербами.
И в полуфинале не стали наступать на горло своей песне.

-)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
armageddon123456
Ответ Дэвид_Мойес
Кхм... https://www.sports.ru/basketball/1115421742-stiven-ej-smit-o-slovax-noa-lajlsa-pro-chempionov-nba-vopiyushhee-neve.html
Все нормально, это ж Эй Смит
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sablyka
это турнир за второе место, чемпион известен это Денвер ..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tim Timson
ну теперь правда на стороне Смита. хотя переобувался сам )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vyacheslav301184
Че то они там уже все в кучу намешали.. Есть две простые истины .. 1) чемпион мира - это победитель среди сборных. 2) чемпион нба - это не команда состоящая из одних американцев.. А то что наговорили по этой теме все кроме Поповича и ещё нескольких людей - какая то каша..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дэвид_Мойес
Кхм...
https://www.sports.ru/basketball/1115421742-stiven-ej-smit-o-slovax-noa-lajlsa-pro-chempionov-nba-vopiyushhee-neve.html
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tusiel
Ответ Tim Timson
ну теперь правда на стороне Смита. хотя переобувался сам )
вовремя предать - это не предать, а предвидеть))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий