MVP Евролиги Саша Везенков о словах Ноа Лайлса: «Если чемпионы НБА сыграют с чемпионами Евролиги, каков будет результат? Думаю, всем все очевидно»

MVP Евролиги-2023 и новичок « » Саша Везенков поделился своим мнением, можно ли считать чемпионов чемпионами мира.

Ранее американский спринтер Ноа Лайлс раскритиковал своих соотечественником за присвоение себе звания чемпионов мира по окончании сезона.

«У каждого есть свое мнение на этот счет, но давайте будем реалистами. Например, если чемпионы НБА сыграют с чемпионами Евролиги, каков будет результат? Думаю, всем все очевидно. Но у каждого свое мнение, каждый может думать, что хочет.

Знаю, что баскетбол НБА – это нечто другое. Конечно, Евролига тоже серьезный турнир. Конечно, мы видим, что в НБА играет много европейцев, и в последнее время некоторые MVP – европейцы. Но, как я уже сказал, это совершенно другой уровень, это вершина», – сказал Везенков.

«Это моя ошибка, что я не поехал в сборную». Никита Михайловский вспоминает время в Австралии

До сезона НБА еще два месяца. Но вот команды, которые хочется увидеть уже сейчас

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ