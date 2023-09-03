MVP Евролиги Саша Везенков о словах Ноа Лайлса: «Если чемпионы НБА сыграют с чемпионами Евролиги, каков будет результат? Думаю, всем все очевидно»
MVP Евролиги-2023 и новичок «Сакраменто» Саша Везенков поделился своим мнением, можно ли считать чемпионов НБА чемпионами мира.
Ранее американский спринтер Ноа Лайлс раскритиковал своих соотечественником за присвоение себе звания чемпионов мира по окончании сезона.
«У каждого есть свое мнение на этот счет, но давайте будем реалистами. Например, если чемпионы НБА сыграют с чемпионами Евролиги, каков будет результат? Думаю, всем все очевидно. Но у каждого свое мнение, каждый может думать, что хочет.
Знаю, что баскетбол НБА – это нечто другое. Конечно, Евролига тоже серьезный турнир. Конечно, мы видим, что в НБА играет много европейцев, и в последнее время некоторые MVP – европейцы. Но, как я уже сказал, это совершенно другой уровень, это вершина», – сказал Везенков.
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Пока эти слова не скажет Машков, все эти разговоры о чемпионах мира НБА нелигитимны! ☝🏻
- выиграли 161
- проиграли 17
То есть да, ты прав, шансы есть, примерно 9%
А что Американцы своими звездами( далеко не всех их обилием) на Олимпиадах делают очень показательно
Выиграют Штаты этот ЧМ - будут чемпионами мира. Но опять же, США, а не Денвер
Какое отношение к теме имеет то, что чемпион НБА сильнее чемпиона Евролиги? У Евролиги таких больных амбиций, как называть победителя чемпионом мира, нет и не было.
Когда МВП приезжает и является бесполезным против командной игры
Поэтому по правилам Фиба, один матч, где у Денвера по фибовским правилам играли считанные люди, я бы даже 40% дал Реалу в оптимальном составе