MVP Евролиги Саша Везенков о словах Ноа Лайлса: «Если чемпионы НБА сыграют с чемпионами Евролиги, каков будет результат? Думаю, всем все очевидно»

Теги Сакраменто Turkish Airlines EuroLeague НБА Александар Везенков Ноа Лайлс Баскетбол

MVP Евролиги-2023 и новичок «Сакраменто» Саша Везенков поделился своим мнением, можно ли считать чемпионов НБА чемпионами мира.

Ранее американский спринтер Ноа Лайлс раскритиковал своих соотечественником за присвоение себе звания чемпионов мира по окончании сезона.

«У каждого есть свое мнение на этот счет, но давайте будем реалистами. Например, если чемпионы НБА сыграют с чемпионами Евролиги, каков будет результат? Думаю, всем все очевидно. Но у каждого свое мнение, каждый может думать, что хочет.

Знаю, что баскетбол НБА – это нечто другое. Конечно, Евролига тоже серьезный турнир. Конечно, мы видим, что в НБА играет много европейцев, и в последнее время некоторые MVP – европейцы. Но, как я уже сказал, это совершенно другой уровень, это вершина», – сказал Везенков.

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23 комментария

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Maturmalai
Саша, ты не поверишь, но очевидно далеко не всем. Сейчас тебе эти знатоки все объяснят, и заодно в баскетбол играть научат.
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carmelo hot sause
Ответ Maturmalai
Глядя на состав Мадрида, у меня нет уверенности, что они даже в ПО НБА пробились бы.
И не пробились бы 100%. А вот за первый пик на драфте без проблем могут бороться)
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carmelo hot sause
Ответ Great Ksan
Не поспоришь,но и Манчестер Сити любую команду из любой Лиги отыграет,из же не называют Чемпионами Мира.
Ну вот сейчас пройдет ЧМ среди клубов и можно называть. Понятно, что этот турнир никому не интересен, потому что по факту победитель ЛЧ - это и есть лучший клуб мира. Хоть и бывали случаи, когда клубный ЧМ выигрывала команда не из Европы
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Great Ksan
Не поспоришь,но и Манчестер Сити любую команду из любой Лиги отыграет,из же не называют Чемпионами Мира.
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Владимир Катасонов
В НБА собираются самые топовые игроки Евролиги , ЧМ, мира. В отличии от ЧМ. На который люди просто отказываются ехать в виду нагрузок все от того же НБА и тд. Исторически приоритеты так сложились и это не исправить,только принять
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Light Yagami
>Знаю, что баскетбол НБА – это нечто другое...это совершенно другой уровень, это вершина

Пока эти слова не скажет Машков, все эти разговоры о чемпионах мира НБА нелигитимны! ☝🏻
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arkadak
Ответ Александр Гороховик
Вообще не очевидно, если будут играть по правилам Евролиги, с защитной зоной ФИБА. Конечно, фаворитом будет команда НБА, но шансы есть.
С 1984 года команды нба сыграли 178 игр с командами из других стран, из них:
- выиграли 161
- проиграли 17
То есть да, ты прав, шансы есть, примерно 9%
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Maturmalai
Ответ Джинобля
Еще в лиге не заиграл даже, а уже подлизнуть решил
Еще в лиге не заиграл даже, а уже ты макнуть его решил.
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Максим Макеев
Ответ Аморалинни
Конечно очевидно, ведь мы видели этих звезд на ЧМ Когда МВП приезжает и является бесполезным против командной игры
Ну Дончич за сборную играет крайне мощно
А что Американцы своими звездами( далеко не всех их обилием) на Олимпиадах делают очень показательно
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Kirill Zenin
Ответ Вадим flanec
Это доказательство того, что американской команде приходится испытывать трудности, при игре по международным правилам. Хотя надо признать, что они их преодолевают. Если в 90х годах дрим-тим на раз - два обыгрывали европейские сборные, то впоследствии уровень стал подравниваться, хотя до равенства ещё далеко.
как раз-таки дрим тим и сейчас бы в одну калитку вынесла бы любую сборную, кроме возможно Канады, так как там тоже сильная сборная из игроков НБА собирается
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Maturmalai
Ответ Вадим flanec
Ну вообще-то Эрик Споэльстра, вчера сам признал, что сборной США трудно играть на ЧМ, после матча с Черногорией. Правила то другие в отличии от НБА.
И что там было? Черногория победила США? Или это доказательство, что Мадрид побьет Денвер (или любую другую команду НБА) без фактора стреляющей палки?
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Maturmalai
Ответ Александр Гороховик
Вообще не очевидно, если будут играть по правилам Евролиги, с защитной зоной ФИБА. Конечно, фаворитом будет команда НБА, но шансы есть.
Глядя на состав Мадрида, у меня нет уверенности, что они даже в ПО НБА пробились бы.
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ГРУПА ЗИСК
Ну выиграет. и что дальше? Чемпионами мира от этого всё равно не станут. Вот Ноа Лайлс и чемпион США, и чемпион мира.
Выиграют Штаты этот ЧМ - будут чемпионами мира. Но опять же, США, а не Денвер
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Вадим flanec
Ответ Maturmalai
И что там было? Черногория победила США? Или это доказательство, что Мадрид побьет Денвер (или любую другую команду НБА) без фактора стреляющей палки?
Это доказательство того, что американской команде приходится испытывать трудности, при игре по международным правилам. Хотя надо признать, что они их преодолевают. Если в 90х годах дрим-тим на раз - два обыгрывали европейские сборные, то впоследствии уровень стал подравниваться, хотя до равенства ещё далеко.
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Александр Максаков
Лайлс про Фому, а этот про Ерёму.
Какое отношение к теме имеет то, что чемпион НБА сильнее чемпиона Евролиги? У Евролиги таких больных амбиций, как называть победителя чемпионом мира, нет и не было.
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Аморалинни
Конечно очевидно, ведь мы видели этих звезд на ЧМ
Когда МВП приезжает и является бесполезным против командной игры
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Джинобля
Ответ Maturmalai
Еще в лиге не заиграл даже, а уже ты макнуть его решил.
Я как раз буду рад, если у него все получится. Просто высказывание глупое
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Maturmalai
Ответ Джинобля
Я как раз буду рад, если у него все получится. Просто высказывание глупое
Глупое, говоришь? А ты сам как бы оценил шансы Мадрида против Денвера? Одна игра. В полном составе. По правилам ФИБА.
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Джинобля
Ответ Maturmalai
Глупое, говоришь? А ты сам как бы оценил шансы Мадрида против Денвера? Одна игра. В полном составе. По правилам ФИБА.
Как минимум 30 на 70. На уровне фиба Йокич проигрывалал итальянцам, где на тот момент ни одного нбашника. Вторая звезда, канадец Мюррей. тут много дифирамбов пели сборной Канады, а они умудрились проиграть нулевой Бразилии.
Поэтому по правилам Фиба, один матч, где у Денвера по фибовским правилам играли считанные люди, я бы даже 40% дал Реалу в оптимальном составе
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