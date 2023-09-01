Ченнинг Фрай о словах Ноа Лайлса: «Cоберите команду всех звезд, не играющих в НБА, и поставьте их против «Денвера». Ставлю на «Наггетс» в четырех матчах»

Теги Денвер Милуоки Ричард Джефферсон НБА Ченнинг Фрай Яннис Адетокумбо Ноа Лайлс Баскетбол

Бывшие игроки НБА Ричард Джефферсон и Ченнинг Фрай в подкасте Road Trippin’ не согласились с американским спринтером Ноа Лайлсом, что чемпионы НБА не являются чемпионами мира.

«Он не из самых умных. Можно взять 75% команд НБА и выставить их против любой другой команды мира, и они выиграют. Никто не приезжает в НБА, а потом говорит: «Не, мужик, это не самый высокий уровень баскетбола. Давайте я поеду за границу». Они играют там, чтобы попасть в НБА. [Слова Лайлса] – это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал в своей жизни.

Вы можете собрать команду всех звезд, не играющих в НБА, и выставить их против «Денвера». Ставлю на «Наггетс» в четырех матчах», – сказал Фрай.

«Или когда Яннис стал MVP финала, набрал 50 очков, мы сказали: «Это лучший игрок в мире». Он и есть лучший игрок в мире. Он стал чемпионом. Нет другого коллектива, которы был бы лучше этой команды. Технически они были лучшей командой в мире», – добавил Джефферсон.

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40 комментариев

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Артём Альбрехт
Когда-то они поймут что чемпионат мира это соревнование между разными странами, а не между клубами или наборами лучших игроков.
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mmike
Господи, какая утомительная дискуссия. Олни говорят, что чемпионы мира - это прбедители конкретного турнира между сборными. Другие - что чемпионы мира - это команда, которая, предположительно, обыграет любую другую. Невозможно дискутировать, не договорившись о терминах
+33
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Pablo Rodrigues
Ну ок.
2004 год. Олимпиада. Неиграющие в НБА аргентинцы вынесли команду с Леброном, Айверсоном, Кармело и Данканом.
+27
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Олег Санников
Ответ gja
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после "у их" - даже неинтересно))))
+19
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Максим Моликов
Ответ Pablo Rodrigues
Ну ок. 2004 год. Олимпиада. Неиграющие в НБА аргентинцы вынесли команду с Леброном, Айверсоном, Кармело и Данканом.
Самое интересное, что тот матч выиграл практически в соло Жинобили, который… парам-Пам-пам… играл в НБА. По турниру два лучших игрока той сборной Аргентины - Скола и Ману. Оба играли достаточно долго и успешно в НБА.
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Ахилл Кобе Браянта
Поставьте всех, кто не играет в ЛЧ, против МанСити - результат будет тем же .
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Чудинов Дмитрий
Ответ Kevin Durant
Только Наггетсы это не сборная сша, а клуб из Денвера. И они не чемпионы мира, они могут максимум обозвать себя лучшим баскетбольным клубом мира этого года
Он про это и говорит. Почему чемпионы мира обязательно сборная какой-то страны? Проводится же в футболе клубный ЧМ. Об этом и речь - лучший баскетбольная команда в мире Денвер.
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Kevin Durant
Только Наггетсы это не сборная сша, а клуб из Денвера. И они не чемпионы мира, они могут максимум обозвать себя лучшим баскетбольным клубом мира этого года
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jabbar
Ну так соберите и проведите! Чего попусту языком болтать.
Кто делает утверждения, то их и должен доказывать.
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Никола Тесла
Ответ gja
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Правильно писать не "у их", а "ихний"!
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Starkom
Ответ Артём Альбрехт
Когда-то они поймут что чемпионат мира это соревнование между разными странами, а не между клубами или наборами лучших игроков.
Когда две саблистки из одной страны разыгрывают титул чемпиона мира в финале - это соревнование между странами или лучшими спортсменами?
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Misha_Sapunov
Ответ Артём Альбрехт
Когда-то они поймут что чемпионат мира это соревнование между разными странами, а не между клубами или наборами лучших игроков.
как тебе клубный чемпионат мира в футболе?
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Simjust
Лавар Болл как-то говорил, что обыграл бы Джордана один-на-один. По этой логике: не встречался - поэтому всё может быть, многие команды тоже могут считать себя сильнее Денвер Наггетс.

Бегун формально прав - называться чемпионом можно после соревнования, само слово чемпион означает это. В этом плане, например, характеристика "сильнейшая команда мира" больше подходит - соревнования не было, но это я так считаю.
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Pavel Harriss
Ответ Мага2101
всё будет зависеть от того по каким правилам будут судить. По баскетбольным или по НБАшным. Меня поражает тот факт что люди не догоняют что большинство "сильнейших" игроков НБА это продукт их судейства. Когда тебе можно делать по 15 шагов без ведения и т д, то это уже не баскетбол
на олимпиадах играют по правилам ФИБА. итог можешь загуглить
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DeX
Ченнинг, а Поп тоже не из самых умных получается?
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armageddon123456
Ничего себе тут поввлазило заумников... то про саблисток, то про формулу 1... Само определение Чемпион мира можно заслужить выиграть совревнование под названием ЧЕМПИОНАТ МИРА, все. Про клубы тут ещё мелят ерунду - ну так в футболе проводят клубный ЧЕМПИОНАТ МИРА, он так и называется. Неважно, кто какие команды представляет - если это командный вид спорта, то должны быть представители разных уголков планеты, дабы выявить сильнейшего в МИРЕ. В мире, а не в Северной Америке. То же и у одиночек - в силу правил от одной страны может быть больше одного участника, поэтому да, если два представителя одной страны встретятся в финале чемпионата - это результат соревнований между странами, где одна страна оказалась настолько доминантной, что в финал вышли два представителя этой страны.
Если уж прийти к финалу, то разумный вывод - договариваться с Евролигой, и проводить серию до 4 побед между победителями. Тогда можно вывести подобие клубного чемпиона мира (подобие потому что представителей Азии, Африки, Океании и Австралии не будет). Но это не надо ни одним, ни другим. Поэтому ничего не изменитсч - а НБА так же будут называть победителей чемпионами мира, потому что им пофиг. Те кто недоволен будут возмущаться, ну а те кто доволен - продолжать приводить примеры про саблисток, формулу 1 и ТД и тп
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Korban Cobain
А если не выиграет... хату ставишь Фрай😁???
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Aleks Mesh
Нужен один матч, а не серия)
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Roman Roman
Ответ Артём Альбрехт
Когда-то они поймут что чемпионат мира это соревнование между разными странами, а не между клубами или наборами лучших игроков.
а откуда это утверждение про разные страны? ф1 - чемпионат мира... или нет? там частные команды... откуда эта безаппляционность про страны?
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nikitosdaipoltos
Ответ Сергей Мирный
Вот только все почему-то забывают о главном - о допинге. Тот же Дончич на ЧМ выглядит куда скромнее чем в NBA, после трёх месяцев без химии.
А Вы забыли, что игроки играют после межсезонья и по другим правилам. Дончич выглядит хорошо или Вы ждали по полтиннику с трипл-даблом от него в каждом матче?
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Алексей Иванов
Конечно НБА с огромным запасом лучшая лига в мире и все лучшие игроки там
Если создать сборную мира из игроков которые не в НБА ну при большом везение если все лететь будет то может одну игру возьмут у Денвера,при каком то космическом везении две игры

Хотя топы европейские теже испанцы играют в более умный баскетбол чем в НБА,интеллект у испанцев,греков выше,но в НБА атлетизм и антропометрия на другом уровне,они как минимум банально крупнее и сильнее на любой из 5 позиций
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Karra
А я думаю, чемпион Евролиги, да по правилам ФИБА, оказал бы достойное сопротивление. И пока это не проверенно, никто не в праве называть себя чемпионом мира. Это снобизм обыкновенный, который в реальном мире часто наказывается жизнью.
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Сергей М
Ответ Чудинов Дмитрий
Он про это и говорит. Почему чемпионы мира обязательно сборная какой-то страны? Проводится же в футболе клубный ЧМ. Об этом и речь - лучший баскетбольная команда в мире Денвер.
даже не факт что лучшая, Денвер чемпион НБА, но это не значит что денвер сильнее даже всех команд плей-офф, потому что формат соревнования не подразумевает такую проверку
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Артём Альбрехт
Ответ Misha_Sapunov
как тебе клубный чемпионат мира в футболе?
Нормально) Пусть будет)
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Артём Альбрехт
Ответ gja
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В том что НБА лучшая лига, что там лучшие игроки никто не собирается спорить. Претензия лишь в том что они не Чемпионы мира, а этот легкоатлет стал чемпионом мира и ему обидно, что те считают себя чемпионами мира наравне с ним,хотя по факту выиграли местный национальный турнир, пусть и самый сильный по уровню в мире.
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