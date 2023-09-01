Ченнинг Фрай о словах Ноа Лайлса: «Cоберите команду всех звезд, не играющих в НБА, и поставьте их против «Денвера». Ставлю на «Наггетс» в четырех матчах»
Бывшие игроки НБА Ричард Джефферсон и Ченнинг Фрай в подкасте Road Trippin’ не согласились с американским спринтером Ноа Лайлсом, что чемпионы НБА не являются чемпионами мира.
«Он не из самых умных. Можно взять 75% команд НБА и выставить их против любой другой команды мира, и они выиграют. Никто не приезжает в НБА, а потом говорит: «Не, мужик, это не самый высокий уровень баскетбола. Давайте я поеду за границу». Они играют там, чтобы попасть в НБА. [Слова Лайлса] – это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал в своей жизни.
Вы можете собрать команду всех звезд, не играющих в НБА, и выставить их против «Денвера». Ставлю на «Наггетс» в четырех матчах», – сказал Фрай.
«Или когда Яннис стал MVP финала, набрал 50 очков, мы сказали: «Это лучший игрок в мире». Он и есть лучший игрок в мире. Он стал чемпионом. Нет другого коллектива, которы был бы лучше этой команды. Технически они были лучшей командой в мире», – добавил Джефферсон.
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Кто делает утверждения, то их и должен доказывать.
Бегун формально прав - называться чемпионом можно после соревнования, само слово чемпион означает это. В этом плане, например, характеристика "сильнейшая команда мира" больше подходит - соревнования не было, но это я так считаю.
Если уж прийти к финалу, то разумный вывод - договариваться с Евролигой, и проводить серию до 4 побед между победителями. Тогда можно вывести подобие клубного чемпиона мира (подобие потому что представителей Азии, Африки, Океании и Австралии не будет). Но это не надо ни одним, ни другим. Поэтому ничего не изменитсч - а НБА так же будут называть победителей чемпионами мира, потому что им пофиг. Те кто недоволен будут возмущаться, ну а те кто доволен - продолжать приводить примеры про саблисток, формулу 1 и ТД и тп
Если создать сборную мира из игроков которые не в НБА ну при большом везение если все лететь будет то может одну игру возьмут у Денвера,при каком то космическом везении две игры
Хотя топы европейские теже испанцы играют в более умный баскетбол чем в НБА,интеллект у испанцев,греков выше,но в НБА атлетизм и антропометрия на другом уровне,они как минимум банально крупнее и сильнее на любой из 5 позиций