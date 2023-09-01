Бывшие игроки НБА Ричард Джефферсон и в подкасте Road Trippin’ не согласились с американским спринтером Ноа Лайлсом, что чемпионы НБА не являются чемпионами мира.

«Он не из самых умных. Можно взять 75% команд НБА и выставить их против любой другой команды мира, и они выиграют. Никто не приезжает в НБА, а потом говорит: «Не, мужик, это не самый высокий уровень баскетбола. Давайте я поеду за границу». Они играют там, чтобы попасть в НБА. [Слова Лайлса] – это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал в своей жизни.

Вы можете собрать команду всех звезд, не играющих в НБА, и выставить их против « ». Ставлю на «Наггетс» в четырех матчах», – сказал Фрай.

«Или когда стал MVP финала, набрал 50 очков, мы сказали: «Это лучший игрок в мире». Он и есть лучший игрок в мире. Он стал чемпионом. Нет другого коллектива, которы был бы лучше этой команды. Технически они были лучшей командой в мире», – добавил Джефферсон.

«Это моя ошибка, что я не поехал в сборную». Никита Михайловский вспоминает время в Австралии

До сезона НБА еще два месяца. Но вот команды, которые хочется увидеть уже сейчас

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ