Ноа Лайлс лайкнул пост, посвященный победе Германии над США. Американский бегун ранее подвергся критике со стороны игроков НБА

Теги сборная Германии сборная США НБА соцсети Ноа Лайлс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Американский спринтер Ноа Лайлс в августе удивился тому, что чемпионы НБА по умолчанию считают себя лучшими в мире.

«Знаете, что больше всего задевает меня? Когда я смотрю финал НБА, они коронуют себя чемпионами мира. Что за чемпионы мира? Соединенных Штатов?

Не поймите меня неправильно. Время от времени я обожаю США, но это не весь мир», – считает Лайлс.

После этого Лайлс подвергся критике со стороны многих игроков НБА и экспертов, которые считают, что чемпионы лиги все же достойны того, чтобы именоваться лучшими в мире.

В пятницу составленная из игроков НБА сборная США сенсационно уступила Германии (111:113) в полуфинале ЧМ-2023. Лайлс лайкнул несколько постов по теме, а также сделал репост мема со своим собственным изображением и надписью «Что за чемпионы мира?»

Репост позже пропал с его страницы.

Соцсети Ноа Лайлса

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6 комментариев

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Райли Карри
Дмитрий Шакулин: «Четко понимаю, что в финале ЧМ сыграют Канада и США»
+16
-1
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Asl Ali
Имеет право . Столько грязи вылилось от Янки думающих что весь мир крутиться вокруг них .
+11
-2
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Jazzzz
Чарльз Баркли: «Спасибо, Вселенная»
+3
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ЦСКА1960
Зря он удалил этот репост.
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Сергей Мирный
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Чушь, США сильнее, просто у сборной США не было цели набрать в матче больше очков чем сборная Германии. Таков современный топовый спорт
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Диономис
Ответ ЦСКА1960
Зря он удалил этот репост.
Спонсоры не поймут.
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