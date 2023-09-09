Американский спринтер Ноа Лайлс в августе удивился тому, что чемпионы по умолчанию считают себя лучшими в мире.

«Знаете, что больше всего задевает меня? Когда я смотрю финал НБА, они коронуют себя чемпионами мира. Что за чемпионы мира? Соединенных Штатов?

Не поймите меня неправильно. Время от времени я обожаю США, но это не весь мир», – считает Лайлс.

После этого Лайлс подвергся критике со стороны многих игроков НБА и экспертов, которые считают, что чемпионы лиги все же достойны того, чтобы именоваться лучшими в мире.

В пятницу составленная из игроков НБА сборная США сенсационно уступила Германии (111:113) в полуфинале ЧМ-2023. Лайлс лайкнул несколько постов по теме, а также сделал репост мема со своим собственным изображением и надписью «Что за чемпионы мира?»

Репост позже пропал с его страницы.

Соцсети Ноа Лайлса

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