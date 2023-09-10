Финальный матч чемпионата мира против Сербии покажут по национальному телевидению в Германии. До этого не транслировалась ни одна игра

Президент Федерации баскетбола Германии Инго Вайс добился показа финальной встречи чемпионата мира по телевидению.

Национальное телевидение не транслировало матчи сборной Германии на ЧМ-2023. Посмотреть игры можно было лишь по платной подписке стримингового сервиса.

«Меня возмущает, что ни один телеканал не хочет покупать права и транслировать матчи. Возможно, ARD и ZDF слишком консервативны, чтобы показывать такие захватывающие виды спорта, как баскетбол.

И не надо приходить ко мне с аргументами о зрительской аудитории – у государственных служб есть своя задача. Я надеюсь, что что-то изменится», – сказал Вайс сразу после выхода в финал.

После победы ZDF, национальный вещатель Германии, выкупил права на показ финального матча чемпионата мира.

«Все болельщики в Германии смогут посмотреть финал в прямом эфире по телевидению. Трансляция стала возможной благодаря сотрудничеству с владельцами прав на трансляцию чемпионата мира по баскетболу», – сказал Вайс.

Германия встретится с Сербией в 15:40 по московскому времени.

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