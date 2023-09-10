Финальный матч чемпионата мира против Сербии покажут по национальному телевидению в Германии. До этого не транслировалась ни одна игра

Теги сборная Германии сборная Сербии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Президент Федерации баскетбола Германии Инго Вайс добился показа финальной встречи чемпионата мира по телевидению.

Национальное телевидение не транслировало матчи сборной Германии на ЧМ-2023. Посмотреть игры можно было лишь по платной подписке стримингового сервиса.

«Меня возмущает, что ни один телеканал не хочет покупать права и транслировать матчи. Возможно, ARD и ZDF слишком консервативны, чтобы показывать такие захватывающие виды спорта, как баскетбол.

И не надо приходить ко мне с аргументами о зрительской аудитории – у государственных служб есть своя задача. Я надеюсь, что что-то изменится», – сказал Вайс сразу после выхода в финал.

После победы ZDF, национальный вещатель Германии, выкупил права на показ финального матча чемпионата мира.

«Все болельщики в Германии смогут посмотреть финал в прямом эфире по телевидению. Трансляция стала возможной благодаря сотрудничеству с владельцами прав на трансляцию чемпионата мира по баскетболу», – сказал Вайс.

Германия встретится с Сербией в 15:40 по московскому времени.

 Главные транжиры межсезонья уничтожили команду, строившуюся 2 года. Зачем?

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Восток

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий