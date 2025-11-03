0

Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Манису»

3 ноября в чемпионате Турции пройдет один матч.

«Анадолу Эфес» встретится с «Манисой».

Положение команд:Бешикташ – 6-0, Анадолу Эфес – 5-0, Бахчешехир – 5-1, Фенербахче – 5-1, Галатасарай – 3-3, Трабзонспор – 3-3, Петким Спор – 3-3, Тофаш – 3-3, Эсенлер Эроспор – 3-3, Маниса – 2-3, Мерсин – 2-4, Бурсаспор – 2-4, Меркезефенди – 2-4, Тюрк Телеком – 2-4, Каршияка – 1-5, Бююкчекмедже – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
