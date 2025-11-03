Томер Гинат выбыл на несколько недель из-за травмы плеча

Форвард «Хапоэля Тель-Авив» получил повреждение в матче чемпионата Израиля.

Клуб сообщил, что 30-летний Томер Гинат получил растяжение плечевого сустава в третьей четверти победного матча против «Маккаби Ирони Раанана» (89:72). Как ожидается, игрок будет вынужден пропустить несколько недель.

30-летний баскетболист провел на площадке почти 20 минут, набрав 10 очков, сделав 7 подборов, 2 передачи и 1 перехват.

В текущем сезоне Евролиги Томер Гинат принял участие в 8 матчах, набирая в среднем 3,1 очка, 2,6 подбора и 0,8 передачи за 12 минут на площадке.