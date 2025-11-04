  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Трей Мерфи о старте «Нового Орлеана» (0-6): «Наша работа – выходить и играть в баскетбол так хорошо, как мы вообще можем. Как команда, мы этого не делали»
0

Трей Мерфи о старте «Нового Орлеана» (0-6): «Наша работа – выходить и играть в баскетбол так хорошо, как мы вообще можем. Как команда, мы этого не делали»

Форвард «Пеликанс» описал настрой команды после плохого старта сезона.

«Мы профессионалы. Наша работа – выходить и играть в баскетбол так хорошо, как только мы вообще можем. Как команда, мы этого не делали. Мы должны вернуться на правильный путь и сами во всем разобраться», – сказал Мерфи.

«Новый Орлеан» – одна из двух команд (вторая – «Бруклин»), которой еще не удалось одержать ни одной победы в новом сезоне (0-6).

Сам Мерфи набирает в среднем 14,5 очка (39,2% с игры, 34,9 из-за дуги), 6,5 подбора и 3,5 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Pelicans Film Room в соцсети X
logoНовый Орлеан
logoНБА
logoТрей Мерфи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Марк Стейн: «Владелец «Пеликанс» очень любит Уилли Грина, но даже эта лояльность имеет свой предел»
вчера, 18:51
Кевон Луни о форме Зайона Уильямсона: «Он пришел в тренировочный лагерь в отличной форме. Его тело выглядело великолепно»
2 ноября, 19:57
Лу Уильямс: «В какой-то момент «Новому Орлеану» придется найти виноватого, и Уилли Грин получил достаточно шансов»
31 октября, 17:15
Главные новости
Туомас Иисало пояснил свой подход, вызвавший недовольство Джа Морэнта: «Наша цель – лучший результат в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе»
сегодня, 10:04
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» примет «Самару»
сегодня, 10:00
На Стива Балмера подали в суд инвесторы Aspiration, утверждая, что он использовал компанию, чтобы «тайно перекачивать миллионы долларов Каваю Ленарду»
сегодня, 09:19
Игрок на двустороннем контракте Ник Смит (25 очков) помог «Лейкерс» победить «Портленд»
сегодня, 08:57Видео
Амен Томпсон забрал подбор после собственного штрафного, забил сверху спиной к кольцу
сегодня, 07:47Видео
Расселл Уэстбрук тепло поприветствовал и обнялся с Николой Йокичем перед матчем с «Денвером»
сегодня, 07:29Видео
НБА. Бросок под сирену Янниса Адетокумбо принес «Милуоки» победу над «Индианой», «Лейкерс» без Ривза и Дончича справились с «Портлендом» и другие результаты
сегодня, 07:13
Карл-Энтони Таунс заработал 3+1 броском под сирену
сегодня, 07:12Видео
Йокич набрал рекордные для себя в сезоне 34 очка, а также 14 передач в победном матче с «Кингз»
сегодня, 07:04Видео
Кавай Ленард проиграл «Майами» впервые за 11 лет и 17 матчей
сегодня, 06:49
Ко всем новостям
Последние новости
Winline Basket Cup. «Локомотив-Кубань» в Белграде сыграет с «Мегой»
сегодня, 08:33
Чемпионат Италии. «Варезе» примет «Виртус»
сегодня, 08:21
Еврокубок. «Будучность» сыграет с «Бешикташем», «Бурк» встретится с «Хемницем 99» и другие матчи
сегодня, 08:13
Адриатическая лига. «Дубай» обыграл «Партизан», «Борац Чачак» уступил ФМП
вчера, 20:43
Желько Обрадович после поражения от «Дубая»: «Это было очень уродливое зрелище. Нам придется что-то сделать, чтобы разбудить игроков»
вчера, 19:13
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» уверенно обыграл «Манису»
вчера, 17:47
Девонте Грэм: «Рассчитываю сыграть через 1–2 недели»
вчера, 16:20
Томер Гинат выбыл на несколько недель из-за травмы плеча
вчера, 14:11
Евролига обязала «Виллербан» выплатить игрокам дополнительные средства за несоблюдение правил финансового фэйр-плей
вчера, 12:14
Защитник «Портленда» Блэйк Уэсли получил травму стопы
вчера, 08:49