Трей Мерфи о старте «Нового Орлеана» (0-6): «Наша работа – выходить и играть в баскетбол так хорошо, как мы вообще можем. Как команда, мы этого не делали»

Форвард «Пеликанс» описал настрой команды после плохого старта сезона.

«Мы профессионалы. Наша работа – выходить и играть в баскетбол так хорошо, как только мы вообще можем. Как команда, мы этого не делали. Мы должны вернуться на правильный путь и сами во всем разобраться», – сказал Мерфи.

«Новый Орлеан » – одна из двух команд (вторая – «Бруклин»), которой еще не удалось одержать ни одной победы в новом сезоне (0-6).

Сам Мерфи набирает в среднем 14,5 очка (39,2% с игры, 34,9 из-за дуги), 6,5 подбора и 3,5 передачи.