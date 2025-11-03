Евролига обязала «Виллербан» выплатить игрокам дополнительные средства за несоблюдение правил финансового фэйр-плей

Французский клуб нарушил регламент.

После введения в начале сезона-2025/26 правил «Стандартов конкурентного баланса» (Competition Balance Standards, CBS), которые являются частью регламента финансовой устойчивости и фэйр-плей, Евролига опубликовала отчет о соответствии команд этим требованиям.

CBS предназначены для улучшения конкурентного баланса, продвижения устойчивых финансовых моделей клубов и согласования целей всех участников путем установления максимального и минимального уровней вознаграждения игроков, которые соотносятся со средними рыночными доходами клубов.

Как указано в статье 10.8 данного регламента: «Клубы должны достичь минимального уровня зарплат (Lower Remuneration Level, LRL) к концу регистрационного периода Евролиги. Ранее, клубы также должны были потратить минимум 80% от установленного для них LRL на момент закрытия регистрации перед 1-м туром регулярного сезона Евролиги».

По результатам проверки было установлено, что «Виллербан » не выполнил требование по минимальным тратам в 80% на момент закрытия регистрации перед 1-м туром регулярного сезона, как это предписано Статьей 10.8 регламента.

В соответствии с применимыми правилами, немедленно вводятся следующие меры:

«Во всех подобных случаях разница между фактически потраченными на вознаграждения суммами в том сезоне и значением LRL должна быть распределена в равных долях между игроками, имеющими профессиональный контракт и находящимися в заявке на тот момент. Если этого не произойдет или какой-либо платеж не будет осуществлен в срок, эта сумма будет считаться просроченной задолженностью».

Минимальный уровень зарплат (LRL) на сезон-2025/26 был установлен в размере 5 846 983 евро.