  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Евролига обязала «Виллербан» выплатить игрокам дополнительные средства за несоблюдение правил финансового фэйр-плей
0

Евролига обязала «Виллербан» выплатить игрокам дополнительные средства за несоблюдение правил финансового фэйр-плей

Французский клуб нарушил регламент.

После введения в начале сезона-2025/26 правил «Стандартов конкурентного баланса» (Competition Balance Standards, CBS), которые являются частью регламента финансовой устойчивости и фэйр-плей, Евролига опубликовала отчет о соответствии команд этим требованиям.

CBS предназначены для улучшения конкурентного баланса, продвижения устойчивых финансовых моделей клубов и согласования целей всех участников путем установления максимального и минимального уровней вознаграждения игроков, которые соотносятся со средними рыночными доходами клубов.

Как указано в статье 10.8 данного регламента: «Клубы должны достичь минимального уровня зарплат (Lower Remuneration Level, LRL) к концу регистрационного периода Евролиги. Ранее, клубы также должны были потратить минимум 80% от установленного для них LRL на момент закрытия регистрации перед 1-м туром регулярного сезона Евролиги».

По результатам проверки было установлено, что «Виллербан» не выполнил требование по минимальным тратам в 80% на момент закрытия регистрации перед 1-м туром регулярного сезона, как это предписано Статьей 10.8 регламента.

В соответствии с применимыми правилами, немедленно вводятся следующие меры:

«Во всех подобных случаях разница между фактически потраченными на вознаграждения суммами в том сезоне и значением LRL должна быть распределена в равных долях между игроками, имеющими профессиональный контракт и находящимися в заявке на тот момент. Если этого не произойдет или какой-либо платеж не будет осуществлен в срок, эта сумма будет считаться просроченной задолженностью».

Минимальный уровень зарплат (LRL) на сезон-2025/26 был установлен в размере 5 846 983 евро.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт Евролиги
logoАСВЕЛ Виллербан
штрафы
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нандо Де Коло выбыл из состава «Виллербана» минимум на 3 недели из-за травмы задней поверхности бедра
31 октября, 19:58
Евролига. «Жальгирис» крупно обыграл «Виртус», «Валенсия» победила «Фенербахче» и другие результаты
28 октября, 21:59
«Виллербан» планирует перейти из Евролиги в Лигу чемпионов в 2026 году. В будущем клуб намерен присоединиться к европейскому проекту НБА
19 октября, 07:03
Главные новости
Главный тренер сборной России Зоран Лукич возглавил греческий «Ираклис»
34 минуты назадФото
Лука Дончич о матче с «Хит»: «Мы могли бы набрать и 150 очков, если бы я и Остин забили несколько бросков»
сегодня, 11:47
Майкл Портер, Кэм Томас и Бен Сараф – лучшие ассистенты «Бруклина» в текущем сезоне
сегодня, 11:29
Кон Книппел обновил рекорд карьеры – 24 очка в матче с «Ютой»
сегодня, 10:15Видео
Остин Ривз о навесе на Бронни Джеймса: «Должно быть, я первый человек в истории НБА, кто сыграл аллей-уп и с отцом, и с сыном»
сегодня, 09:57
165 очков Луки Дончича – лучший показатель в истории «Лейкерс» в первых четырех матчах сезона
сегодня, 09:35
Джей Джей Редик объяснил, почему выпустил Бронни Джеймса в решающие моменты матча с «Майами»: «Он был очень хорош в опеке игрока с мячом»
сегодня, 09:11
У Виктора Вембаньямы 9+9+2 в игре против «Финикса», 4 из 14 с игры и 6 потерь
сегодня, 08:07
Шэй Гилджес-Александер набрал 30 очков в игре с «Пеликанс», «Оклахома» – единственная команда, идущая без поражений (7-0)
сегодня, 07:43Видео
Лука Дончич оформил трипл-дабл (29+11+10) в матче с «Майами»
сегодня, 07:07Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Портленда» Блэйк Уэсли получил травму стопы
сегодня, 08:49
Адриатическая лига. «Дубай» сыграет с «Партизаном», «Борац Чачак» примет ФМП
сегодня, 08:35
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Манису»
сегодня, 08:26
Джоэл Эмбиид выложил гифку с «непристойным» жестом судьи и тэгнул аккаунт НБА
сегодня, 07:25
Саша Обрадович: «Джаред Батлер – талант высокого уровня и будет важен для нас»
вчера, 21:10
ACB. 24 очка Луваву-Кабарро помогли «Басконии» обыграть «Тенерифе», «Мурсия» победила «Барселону» и другие результаты
вчера, 20:29
Торнике Шенгелия получил травму голеностопа в концовке матча против «Мурсии»
вчера, 20:24
Адриатическая лига. Рывок 13-0 в четвертой четверти позволил «Спартаку Суботица» обыграть «Црвену Звезду»
вчера, 20:04
Чемпионат Франции. «Монако» уверенно обыграл «Лимож», «Булазак» крупно проиграл «Парижу»
вчера, 20:00
Омер Юртсевен выбыл на три недели из-за травмы приводящей мышцы
вчера, 19:37