Джарен Джексон-младший: «У «Мемфиса» есть все необходимое, чтобы достичь успеха»

Джарен Джексон: У «Мемфиса» есть все необходимое, чтобы достичь успеха.

Центровой «Гриззлис» Джарен Джексон-младший верит, что у команды есть все, что нужно, чтобы исправить ситуацию в этом сезоне.

«Нам просто нужно гораздо больше правильных вещей. Больше хороших отрезков. Больше правильных действий. Это потребует вовлеченности от каждого, но мы полностью на это способны. У нас есть все инструменты и элементы. У нас есть все необходимое, что нам нужно для успеха, так что это не то, о чем я бы сильно волновался. Но действовать нужно прямо сейчас», – сказал Джексон.

«Мемфис » проиграл последние три матча на фоне недовольства звездного защитника Джа Морэнта новым подходом тренерского штаба к игре.

Сегодня «Гриззлис» уступили «Пистонс» (106:114) и теперь имеют результат 3-5.