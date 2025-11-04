Джарен Джексон-младший: «У «Мемфиса» есть все необходимое, чтобы достичь успеха»
Джарен Джексон: У «Мемфиса» есть все необходимое, чтобы достичь успеха.
Центровой «Гриззлис» Джарен Джексон-младший верит, что у команды есть все, что нужно, чтобы исправить ситуацию в этом сезоне.
«Нам просто нужно гораздо больше правильных вещей. Больше хороших отрезков. Больше правильных действий. Это потребует вовлеченности от каждого, но мы полностью на это способны. У нас есть все инструменты и элементы. У нас есть все необходимое, что нам нужно для успеха, так что это не то, о чем я бы сильно волновался. Но действовать нужно прямо сейчас», – сказал Джексон.
«Мемфис» проиграл последние три матча на фоне недовольства звездного защитника Джа Морэнта новым подходом тренерского штаба к игре.
Сегодня «Гриззлис» уступили «Пистонс» (106:114) и теперь имеют результат 3-5.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
