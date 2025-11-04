Амен Томпсон забрал подбор после собственного штрафного, забил сверху спиной к кольцу

Защитник «Хьюстона» еще раз продемонстрировал свой атлетизм.

В одном из эпизодов матча против «Далласа » Томпсон оказался первым на подборе после собственного штрафного, скинул мяч Алперену Шенгюну и завершил атаку данком спиной к кольцу после ответной передачи.

По итогам встречи в активе Томпсона 27 очков, 5 подборов и 4 передачи, «Рокетс» разобрались с «Мэверикс» – 110:102.