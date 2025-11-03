Девонте Грэм: «Рассчитываю сыграть через 1–2 недели»

Защитник «Црвены Звезды» готовится к долгожданному дебюту за сербскую команду.

По информации Sport Klub, разыгрывающий, получивший повреждение в товарищеском матче с «Фенербахче», вернется на паркет в ближайшие недели.

«Мы следим за ситуацией день за днем, неделю за неделей. Рассчитываю сыграть через 1–2 недели», – сказал Грэм в интервью.

30-летний баскетболист присоединился к «Црвена Звезде » на условиях годичного контракта прошлым летом после шести сезонов в НБА.