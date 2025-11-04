Тайрон Лю о матче с «Майами»: «16 потерь во второй половине. Одно и то же дерьмо раз за разом»
Тайрон Лю выразил недовольство большим количеством потерь у «Клипперс».
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю объяснил, что склонило чашу весов в сторону «Майами».
«Все свелось к потерям мяча. Опять. 16 потерь во второй половине. Одно и то же дерьмо раз за разом», – посетовал тренер.
«Клипперс» уступили «Хит» с минимальной разницей (119:120), Кавай Ленард смазал потенциально спасительный бросок.
За весь матч «Лос-Анджелес» допустил 21 потерю, «Майами» – 16.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости