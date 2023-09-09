Василий Карасев: «Как показал этот чемпионат мира, эти звезды — они и не звезды никакие»

Теги Василий Карасев сборная Германии сборная США Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Заслуженный тренер России Василий Карасев заявил, что сборной США на ЧМ-2023 не хватило опыта европейских выступлений, а в сборной Германии оказалось больше звезд, чем в американской команде.

«Не могу сказать, что у сборной США был какой-то недонастрой. Против американцев сыграли грамотно. Такие же исполнители нашлись и у Германии. США не хватило опыта европейских выступлений. Потому что все-таки европейский баскетбол отличается от американского.
Европейские команды сыграли более дисциплинировано.

Как показал этот чемпионат мира, эти звезды — они и не звезды никакие. По мне, в сборной Германии больше звезд, за которыми гораздо интереснее наблюдать, которые гораздо лучше играют, чем баскетболисты из команды США. Очень сложно сказать, где звезда, а где нет.

Для меня звездами были «Дрим-тим». А все остальное — ну, это такое», — сказал Карасев.

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл ЧМ

«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ID89
Сам заявил, сам опроверг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wero
ну, это тоже гонево) звёзды у США приехали 3го эшелона + ролевики, причем все молодые, конечно это не дрим тим и не видим, но прям уж что звёзд у немцев больше... там их максимум 2 - Франц и Дениска в режиме сборных.
ну а ещё есть такой момент, как подходящие или нет правила, площадка и тд. короче по США, честно говоря, больше к штабу вопросов, чем к игрокам. болел за немцев, если что)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий