Василий Карасев: «Как показал этот чемпионат мира, эти звезды — они и не звезды никакие»

Заслуженный тренер России Василий Карасев заявил, что сборной США на ЧМ-2023 не хватило опыта европейских выступлений, а в сборной Германии оказалось больше звезд, чем в американской команде.

«Не могу сказать, что у сборной США был какой-то недонастрой. Против американцев сыграли грамотно. Такие же исполнители нашлись и у Германии. США не хватило опыта европейских выступлений. Потому что все-таки европейский баскетбол отличается от американского.

Европейские команды сыграли более дисциплинировано.

Как показал этот чемпионат мира, эти звезды — они и не звезды никакие. По мне, в сборной Германии больше звезд, за которыми гораздо интереснее наблюдать, которые гораздо лучше играют, чем баскетболисты из команды США. Очень сложно сказать, где звезда, а где нет.

Для меня звездами были «Дрим-тим». А все остальное — ну, это такое», — сказал Карасев.

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

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