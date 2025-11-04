На Стива Балмера подали в суд инвесторы Aspiration, утверждая, что он использовал компанию, чтобы «тайно перекачивать миллионы долларов Каваю Ленарду»

Владелец «Клипперс» столкнется с еще одной проблемой.

Ранее только НБА занималась расследованием обвинений в нарушении потолка зарплат, поступивших от известного спортивного журналиста Пабло Торре. Но теперь, судя по всему, этим вопросом займется и окружная прокуратура Лос-Анджелеса.

11 инвесторов Aspiration, как сообщается, подали в суд на владельца «Клипперс» утверждая, что он использовал компанию, чтобы «тайно перекачивать миллионы долларов Каваю Ленарду».

Согласно документу с исковым заявлением, к которому получил доступ Торре, инвесторы утверждают, что Стив Балмер является соучастником мошенничества, в котором признал себя виновным генеральный директор Aspiration Джо Санберг.

В иске говорится: «Балмер был соучастником и способствовал мошенничеству [сооснователя Джо] Санберга в своих собственных корыстных целях... Без поддержки Балмера [Aspiration] не смогла бы поддерживать мошеннические схемы».

Основываясь на расследованиях Торре и своих собственных заявлениях, инвесторы полагают, что Балмер намеренно использовал компанию, чтобы направить более 50 миллионов долларов звезде «Клипперс » Каваю Ленарду, обойдя при этом правила НБА о потолке зарплат.

Они также считают, что без одобрения Балмера как инвестора они не вложили бы деньги в Aspiration. Инвесторы заявляют, что если бы Балмер раскрыл истинную природу своей сделки с Джо Санбергом, они не стали бы вкладывать средства в мошенническую компанию, что делает Балмера соучастником.