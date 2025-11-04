Бронни Джеймс забросил свой первый трехочковый сезона

В победном матче против «Портленда » (123:115) 21-летний защитник «Лейкерс » Бронни Джеймс реализовал свой первый дальний бросок в текущем сезоне.

Джеймс-младший вторую игру подряд получает значительное время на площадке. Сегодня он отыграл 19 минут, набрав 5 очков (1 из 4 с игры, 1 из 2 из-за дуги, 2 из 2 с линии). В активе защитника также 1 подбор, 6 передач и 1 перехват.