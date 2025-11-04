Вассилис Спанулис официально остается главным тренером сборной Греции

Греческая федерация баскетбола официально подтвердила, что Вассилис Спанулис продолжит работу на посту главного тренера национальной сборной.

43-летний специалист возглавит команду в предстоящем отборочном турнире к чемпионату мира по баскетболу-2027. Первые матчи пройдут уже в конце месяца: 27 ноября домашний матч с Румынией, 30 ноября выездная игра с Португалией.

В сентябре этого года Вассилис Спанулис, занявший пост главного тренера в 2023 году, привел сборную Греции к бронзовым медалям Евробаскета-2025, что стало первым призовым местом страны за 16 лет.