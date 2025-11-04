Туомас Иисало пояснил свой подход, вызвавший недовольство Джа Морэнта: «Наша цель – лучший результат в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе»

Главный тренер «Мемфиса» объяснил логику, скрывающуюся за частыми заменами.

«Я понимаю игроков, которые беспокоятся, что наш подход может выбивать их из ритма. Они привыкли играть более длинные отрезки. Но баскетбол, как и любой другой командный спорт, эволюционирует. Требования к интенсивности все выше и выше. И мы хотим адаптироваться к настоящему.

Единственная цель более коротких, но интенсивных отрезков игроков на площадке – это получить преимущество над соперником. Можно сказать, что да, мы получаем темп и интенсивность, но жертвуем, допустим, «химией» внутри групп игроков, потому что они проводят меньше времени на площадке, или происходят замены. Я понимаю опасения, но наша цель – лучший результат в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе», – пояснил тренер.

Сегодня Джа Морэнт, вернувшийся после отстранения, заявил, что «не получает привычной радости от игры» .