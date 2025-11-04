Туомас Иисало пояснил свой подход, вызвавший недовольство Джа Морэнта: «Наша цель – лучший результат в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе»
«Я понимаю игроков, которые беспокоятся, что наш подход может выбивать их из ритма. Они привыкли играть более длинные отрезки. Но баскетбол, как и любой другой командный спорт, эволюционирует. Требования к интенсивности все выше и выше. И мы хотим адаптироваться к настоящему.
Единственная цель более коротких, но интенсивных отрезков игроков на площадке – это получить преимущество над соперником. Можно сказать, что да, мы получаем темп и интенсивность, но жертвуем, допустим, «химией» внутри групп игроков, потому что они проводят меньше времени на площадке, или происходят замены. Я понимаю опасения, но наша цель – лучший результат в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе», – пояснил тренер.
Сегодня Джа Морэнт, вернувшийся после отстранения, заявил, что «не получает привычной радости от игры».