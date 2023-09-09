Светислав Пешич: «Отдал свои лучшие годы тренерской карьеры немецкому баскетболу»

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич накануне финала ЧМ-2023 против команды Германии рассказал, что для него значит эта страна.

«Мои воспоминания о немецком баскетболе всегда только положительные. Я отдал свои лучшие годы тренерской карьеры немецкому баскетболу. Немецкий баскетбол мне очень помогал и в плохие моменты, и в хорошие.

Именно в Германии я стал тренером, скажем так, такого уровня. Это означает, что все люди в немецком баскетболе — мои друзья. У меня много друзей в Федерации баскетбола Германии. Я по-прежнему живу в Мюнхене с семьей. Мне очень близок баскетбол в Германии», – сказал 74-летний специалист.

Пешич руководил сборной Германии с 1987 по 1993 год и привел ее к золоту Евробаскета-1993.

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