Светислав Пешич: «Отдал свои лучшие годы тренерской карьеры немецкому баскетболу»

Теги сборная Германии сборная Сербии Светислав Пешич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич накануне финала ЧМ-2023 против команды Германии рассказал, что для него значит эта страна.

«Мои воспоминания о немецком баскетболе всегда только положительные. Я отдал свои лучшие годы тренерской карьеры немецкому баскетболу. Немецкий баскетбол мне очень помогал и в плохие моменты, и в хорошие.

Именно в Германии я стал тренером, скажем так, такого уровня. Это означает, что все люди в немецком баскетболе — мои друзья. У меня много друзей в Федерации баскетбола Германии. Я по-прежнему живу в Мюнхене с семьей. Мне очень близок баскетбол в Германии», – сказал 74-летний специалист.

Пешич руководил сборной Германии с 1987 по 1993 год и привел ее к золоту Евробаскета-1993.

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл ЧМ

«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий