Кевин Дюрэнт: «Купера Флэгга будут считать одним из величайших в истории»

Звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт высоко оценивает перспективы новичка «Далласа » Купера Флэгга .

«Я думаю, он станет чертовски хорошим игроком. Я считаю, что он будет таким кошмаром для соперников, что его будут считать одним из величайших в истории.

Переход из колледжа, где ты играл на позициях четвертого и пятого номера, к игре разыгрывающего и атакующего защитника в НБА ... это потребует времени на адаптацию для любого.

Я сам в колледже играл на позициях четвертого и пятого номера. А пришел в лигу, играя на «двойке». Так что такие смены позиций в начале карьеры могут действительно выбить из колеи, но я думаю, он все еще через это проходит, и у него бывают хорошие матчи.

Это лишь вопрос времени, когда у него все начнет получаться. Когда он по-настоящему поймет свою роль, я думаю, для него не будет предела», – сказал Дюрэнт.

В сегодняшнем матче против «Хьюстона » Купер Флэгг отметился 12 очками (5 из 10 с игры, 2 из 5 трехочковых), 5 подборами и 2 передачами при 4 потерях. «Мэверикс» проиграли «Рокетс» – 102:110.