1

Кевин Дюрэнт: «Купера Флэгга будут считать одним из величайших в истории»

Звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт высоко оценивает перспективы новичка «Далласа» Купера Флэгга.

«Я думаю, он станет чертовски хорошим игроком. Я считаю, что он будет таким кошмаром для соперников, что его будут считать одним из величайших в истории.

Переход из колледжа, где ты играл на позициях четвертого и пятого номера, к игре разыгрывающего и атакующего защитника в НБА... это потребует времени на адаптацию для любого.

Я сам в колледже играл на позициях четвертого и пятого номера. А пришел в лигу, играя на «двойке». Так что такие смены позиций в начале карьеры могут действительно выбить из колеи, но я думаю, он все еще через это проходит, и у него бывают хорошие матчи.

Это лишь вопрос времени, когда у него все начнет получаться. Когда он по-настоящему поймет свою роль, я думаю, для него не будет предела», – сказал Дюрэнт.

В сегодняшнем матче против «Хьюстона» Купер Флэгг отметился 12 очками (5 из 10 с игры, 2 из 5 трехочковых), 5 подборами и 2 передачами при 4 потерях. «Мэверикс» проиграли «Рокетс» – 102:110.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: DallasHoopsJournal.com
logoКупер Флэгг
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoХьюстон
logoДаллас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейсон Кидд: «Купер Флэгг играет разыгрывающего, чтобы научиться справляться с давлением, которое приходит в апреле»
2 ноября, 21:25
Купер Флэгг об адаптации к НБА: «Я пока не реализую много бросков и не настолько эффективен, как хотел бы. Но не думаю, что об этом стоит переживать»
2 ноября, 17:39
Клэй Томпсон: «1-м номерам драфта обычно сразу нужно спасать клуб. Сказал Флэггу, что в первый год может позволить себе что угодно»
31 октября, 15:15
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» принимает «Самару»
40 минут назадLive
Бронни Джеймс забросил свой первый трехочковый сезона
52 минуты назадВидео
Джарен Джексон-младший: «У «Мемфиса» есть все необходимое, чтобы достичь успеха»
сегодня, 11:34
Тайрон Лю о матче с «Майами»: «16 потерь во второй половине. Одно и то же дерьмо раз за разом»
сегодня, 11:13
Туомас Иисало пояснил свой подход, вызвавший недовольство Джа Морэнта: «Наша цель – лучший результат в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе»
сегодня, 10:04
Трей Мерфи о старте «Нового Орлеана» (0-6): «Наша работа – выходить и играть в баскетбол так хорошо, как мы вообще можем. Как команда, мы этого не делали»
сегодня, 09:33
На Стива Балмера подали в суд инвесторы Aspiration, утверждая, что он использовал компанию, чтобы «тайно перекачивать миллионы долларов Каваю Ленарду»
сегодня, 09:19
Игрок на двустороннем контракте Ник Смит (25 очков) помог «Лейкерс» победить «Портленд»
сегодня, 08:57Видео
Амен Томпсон забрал подбор после собственного штрафного, забил сверху спиной к кольцу
сегодня, 07:47Видео
Расселл Уэстбрук тепло поприветствовал и обнялся с Николой Йокичем перед матчем с «Денвером»
сегодня, 07:29Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Winline Basket Cup. «Локомотив-Кубань» в Белграде сыграет с «Мегой»
сегодня, 08:33
Чемпионат Италии. «Варезе» примет «Виртус»
сегодня, 08:21
Еврокубок. «Будучность» сыграет с «Бешикташем», «Бурк» встретится с «Хемницем 99» и другие матчи
сегодня, 08:13
Адриатическая лига. «Дубай» обыграл «Партизан», «Борац Чачак» уступил ФМП
вчера, 20:43
Желько Обрадович после поражения от «Дубая»: «Это было очень уродливое зрелище. Нам придется что-то сделать, чтобы разбудить игроков»
вчера, 19:13
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» уверенно обыграл «Манису»
вчера, 17:47
Девонте Грэм: «Рассчитываю сыграть через 1–2 недели»
вчера, 16:20
Томер Гинат выбыл на несколько недель из-за травмы плеча
вчера, 14:11
Евролига обязала «Виллербан» выплатить игрокам дополнительные средства за несоблюдение правил финансового фэйр-плей
вчера, 12:14
Защитник «Портленда» Блэйк Уэсли получил травму стопы
вчера, 08:49