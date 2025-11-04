Игрок на двустороннем контракте Ник Смит (25 очков) помог «Лейкерс» победить «Портленд»

Молодой защитник «Лейкерс» воспользовался шансом проявить себя.

Лука Дончич и Остин Ривз пропустили встречу с «Блэйзерс», поэтому 21-летний Смит получил увеличенное игровое время.

За 27 минут на паркете баскетболист, выступающий на двустороннем контракте, набрал 25 очков, реализовав 10 из 15 бросков с игры, включая 5 из 6 трехочковых.

Также в активе Смита 1 подбор, 6 передач и 2 перехвата.

«Лейкерс » обыграли соперника – 123:115.