Игрок на двустороннем контракте Ник Смит (25 очков) помог «Лейкерс» победить «Портленд»
Молодой защитник «Лейкерс» воспользовался шансом проявить себя.
Лука Дончич и Остин Ривз пропустили встречу с «Блэйзерс», поэтому 21-летний Смит получил увеличенное игровое время.
За 27 минут на паркете баскетболист, выступающий на двустороннем контракте, набрал 25 очков, реализовав 10 из 15 бросков с игры, включая 5 из 6 трехочковых.
Также в активе Смита 1 подбор, 6 передач и 2 перехвата.
«Лейкерс» обыграли соперника – 123:115.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал «Лейкерс»
