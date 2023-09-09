Сергей Быков: «Шансы Сербии и Германии в финале ЧМ-2023 равны»

Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Сергей Быков не смог назвать фаворита предстоящего финала чемпионата мира-2023, в котором встретятся сборные Сербии и Германии.

«Ожидания от предстоящего финального матча самые лучшие. Фаворит встречи? Думаю, что шансы у соперников в этой встрече равны.

Ну, а для сборной Германии, обыгравшей команду США в полуфинале, главным будет восстановиться после последней игры», — сказал Быков.

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