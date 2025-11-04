Единая лига ВТБ. «Уралмаш» примет «Самару»
Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
«Уралмаш» встретится с «Самарой».
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 7-1, УНИКС – 7-1, МБА-МАИ – 6-2, Локомотив-Кубань – 5-3, Зенит – 5-3, Бетсити Парма – 5-3, Уралмаш – 3-4, Автодор – 2-6, Енисей – 2-6, Пари Нижний Новгород – 1-6, Самара – 0-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
