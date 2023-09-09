Лука Банки об Артурсе Жагарсе: «Следующий шаг – найти этому парню работу»

Теги сборная Латвии Лука Банки Чемпионат мира по баскетболу 2023 Артурс Жагарс Баскетбол

Главный тренер сборной Латвии Лука Банки прокомментировал выступление разыгрывающего Артурса Жагарса на чемпионате мира-2023.

«Я считаю, что он провел неплохой турнир, в котором на нем была большая ответственность. Он отлично справился со своей ролью. Он впервые на чемпионате мира и впервые в стартовом составе взрослой национальной сборной на большом турнире, заменив такого знаменитого игрока, как Янис Стрелниекс. Это непросто.

Во втором матче мы потеряли нашего капитана, но Артурс продолжал показывать хороший баскетбол, помогая команде оставаться на высоком уровне и соперничать с лучшими командами планеты.

Но это только первый шаг. Следующий шаг – найти этому парню работу, потому что он этого заслуживает. Он не такой, как я, он молод. Я стар, и мне нужен отдых. Он молод, и ему нужно играть. Будем надеяться, что он наконец найдет работу», – сказал Банки.

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1 комментарий

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BVV
Я боялся, что опять по ходу турнира подцепит какую-то травму, но всё обошлось. Теперь вопрос только в попадании в серьёзный клуб, в котором ему дадут играть, а не будут мариновать на банке, как в Бадалоне
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