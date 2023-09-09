Миндаугас Кузминскас после разгромного поражения от Латвии: «Этот матч можно описать одним словом – позор»

Теги сборная Литвы сборная Латвии Миндаугас Кузминскас Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард сборной Литвы Миндаугас Кузминскас назвал «позором» разгромное поражение от Латвии в матче за 5-е место чемпионата мира-2023.

«Понятия не имею, что произошло. Латвийцы вышли сражаться, отомстить за поражение в предтурнирном товарищеском матче, а мы вышли посмотреть на них. Даже не знаю, что сказать.

Количество поражений у нас неплохое, потому что команда, которая займет третье место, потерпит два поражения, а команда, занявшая четвертое место – три. Но я бы сравнил этот матч с вечеринкой, где всем было весело, а в конце кто-то завязал в драку.

Казалось, что все идет хорошо, даже после нашего поражения от сербов. Мы восстанавливались, легко обыграли словенцев, а теперь этот матч, который можно описать одним словом – позор.

С самого начала было видно, что они пришли сражаться за каждый сантиметр. Они выигрывали любое противоборство. Этот турнир казался веселым, неплохим, но из-за одного матча можно вернуться с опущенной головой», – сказал Кузминскас.

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