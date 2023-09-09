Андрейс Гражулис забросил флоутер под сирену

Форвард сборной Латвии Андрейс Гражулис завершил первую четверть матча против Литвы проходом и точным флоутером с одной ноги под сирену.

Латвия одержала разгромную победу над Литвой в матче за 5-е место чемпионата мира-2023.

Гражулис отметился 12 очками. Самым результативным в составе латвийской сборной стал Артур Куруц – 20 очков.

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