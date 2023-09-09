Артурс Жагарс установил рекорд чемпионатов мира – 17 передач в одном матче

Теги сборная Литвы видео сборная Латвии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Артурс Жагарс Баскетбол

Разыгрывающий сборной Латвии Артурс Жагарс установил новый рекорд чемпионатов мира по количеству передач в одном матче.

23-летний латвийский плеймейкер сделал 17 передач в победном матче за 5-е место ЧМ-2023 против команды Литвы (98:63).

Прежний рекорд – 15 передач – принадлежал хорвату Тони Кукочу и южносуданцу Карлику Джонсу.

В сумме игроки сборной Латвии сделали 34 передачи, совершив всего 3 потери.

Жагарс завершил матч с 4 очками (0 из 7 с игры, 4 из 6 с линии штрафных), 6 подборами, 17 передачами и перехватом. Показатели игрока на турнире составили 12,4 очка, 7,4 передачи и 2,6 подбора в среднем за встречу.

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2 комментария

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бацко нановша
Дорога в НБА открыта.
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malinin
Ответ бацко нановша
Дорога в НБА открыта.
Если только через Евролигу сначала
0
0
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