Управленец НБА: «Глубина состава может стать проблемой для «Лейкерс»

Теги Лейкерс НБА Кристиан Вуд Дарвин Хэм Баскетбол

Анонимный управленец НБА считает, что большое количество квалифицированных игроков может испортить атмосферу в «Лейкерс», так как между ними трудно будет равномерно распределить игровое время.

«У них глубокий состав. Глубокий настолько, что играть могут 12 человек. На бумаге это смотрится хорошо. Но что происходит на деле, когда на площадку выходят девять, причем один из них получает восемь минут? Непростая задача для тренера. 

Дарвин Хэм как никто другой умеет находить контакт с баскетболистами, но такой подбор игроков может превратиться в кошмар для тренера», – считает менеджер.

На этой неделе стало известно, что «озерники» забирают Кристиана Вуда, который был свободным агентом.

«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr.BadGuy
Не переживайте, возраст Леброна и здоровье Дэвиса решат эту проблему.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
egro92
Всем бы такие проблемы.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий