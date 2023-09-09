Анонимный управленец считает, что большое количество квалифицированных игроков может испортить атмосферу в «Лейкерс», так как между ними трудно будет равномерно распределить игровое время.

«У них глубокий состав. Глубокий настолько, что играть могут 12 человек. На бумаге это смотрится хорошо. Но что происходит на деле, когда на площадку выходят девять, причем один из них получает восемь минут? Непростая задача для тренера.

как никто другой умеет находить контакт с баскетболистами, но такой подбор игроков может превратиться в кошмар для тренера», – считает менеджер.

На этой неделе стало известно, что «озерники» забирают , который был свободным агентом.

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