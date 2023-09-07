Ожидается, что Кристиан Вуд будет выходить со скамейки и получать около 20 минут игрового времени
Обозреватель «Лейкерс» Йован Буха рассказал, какую роль приготовили «озерники» для новобранца команды Кристиана Вуда.
«По словам источников в команде, ожидается, что Вуд будет выходить со скамейки запасных, а Руи Хатимура пополнит стартовый фронткорт рядом с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом.
Как минимум, Вуд будет основным запасным центровым за Дэвисом и иногда будет играть с ним в составе из двух «больших». В среднем он будет проводить около 20 минут за матч, когда все будут здоровы», – пишет Буха.
Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам
Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге
5 комментариев