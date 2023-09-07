Ожидается, что Кристиан Вуд будет выходить со скамейки и получать около 20 минут игрового времени

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Кристиан Вуд Руи Хатимура Баскетбол

Обозреватель «Лейкерс» Йован Буха рассказал, какую роль приготовили «озерники» для новобранца команды Кристиана Вуда.

«По словам источников в команде, ожидается, что Вуд будет выходить со скамейки запасных, а Руи Хатимура пополнит стартовый фронткорт рядом с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом.

Как минимум, Вуд будет основным запасным центровым за Дэвисом и иногда будет играть с ним в составе из двух «больших». В среднем он будет проводить около 20 минут за матч, когда все будут здоровы», – пишет Буха.

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5 комментариев

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олси
звучит замечательно если Дэвис будет здоров весь сезон.
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armageddon123456
Ответ Mr.BadGuy
Вот это именно и настораживает, получается для Дэвиса отводят роль стартового центра. Так он быстрее сломается. Лучше б центра подписали чтобы Дэвис побольше в регулярке на 4 играл
Мне кажется будут по ситуации работать - с большинством команд Антон будет на центре играть, а вот с серьезными центрами уже возможно будут двигать на ПФ, а центрить будут Хейс и Вуд. Вообщем, вариативность и глубина состава в этом году крайне радуют
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C4clutch
Ответ Mr.BadGuy
Вот это именно и настораживает, получается для Дэвиса отводят роль стартового центра. Так он быстрее сломается. Лучше б центра подписали чтобы Дэвис побольше в регулярке на 4 играл
Дэвису все равно, на какой позиции ломаться
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Mr.BadGuy
Ответ олси
звучит замечательно если Дэвис будет здоров весь сезон.
Вот это именно и настораживает, получается для Дэвиса отводят роль стартового центра. Так он быстрее сломается. Лучше б центра подписали чтобы Дэвис побольше в регулярке на 4 играл
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Алексааандр
Ответ Mr.BadGuy
Вот это именно и настораживает, получается для Дэвиса отводят роль стартового центра. Так он быстрее сломается. Лучше б центра подписали чтобы Дэвис побольше в регулярке на 4 играл
а толлк его на 4 переводить? он перестал подать средние и дальние, а центр за минималку, будет просто под кольцом стоять. с броском уже нет таких
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