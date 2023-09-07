Ожидается, что Кристиан Вуд будет выходить со скамейки и получать около 20 минут игрового времени

Обозреватель « » Йован Буха рассказал, какую роль приготовили «озерники» для новобранца команды .

«По словам источников в команде, ожидается, что Вуд будет выходить со скамейки запасных, а пополнит стартовый фронткорт рядом с и .

Как минимум, Вуд будет основным запасным центровым за Дэвисом и иногда будет играть с ним в составе из двух «больших». В среднем он будет проводить около 20 минут за матч, когда все будут здоровы», – пишет Буха.

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