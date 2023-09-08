Экс-игрок НФЛ сравнил новобранца «Лейкерс» Кристиана Вуда с Пау Газолем
Экс-игрок НФЛ Ричард Шерман с недавних пор стал ведущим баскетбольной программы «Undisputed» на Fox Sports 1.
Комментируя переход «большого» Кристиана Вуда в «Лейкерс», Шерман сравнил его с двукратным чемпионом НБА в составе команды Пау Газолем.
«Пау Газоль – прославленный игрок «Лейкерс». За годы в команде он набирал в среднем по 18 очков и 10 подборов.
Сейчас они подписали Кристиана Вуда, который за последние три сезона набирал по 18 очков и 9 подборов. Думаю, он им поможет», – заявил Шерман.
В сети выразили недовольство по поводу уровня понимания баскетбола Шерманом.
«Запретите футболистам говорить о баскетболе», – написал один из пользователей.
«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича
Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира
2 комментария