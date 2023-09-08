Экс-игрок НФЛ Ричард Шерман с недавних пор стал ведущим баскетбольной программы «Undisputed» на Fox Sports 1.

Комментируя переход «большого» Кристиана Вуда в «Лейкерс», Шерман сравнил его с двукратным чемпионом в составе команды .

«Пау Газоль – прославленный игрок « ». За годы в команде он набирал в среднем по 18 очков и 10 подборов.

Сейчас они подписали , который за последние три сезона набирал по 18 очков и 9 подборов. Думаю, он им поможет», – заявил Шерман.

В сети выразили недовольство по поводу уровня понимания баскетбола Шерманом.

«Запретите футболистам говорить о баскетболе», – написал один из пользователей.

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