Экс-игрок НФЛ сравнил новобранца «Лейкерс» Кристиана Вуда с Пау Газолем

Теги Лейкерс Пау Газоль НБА Ричард Шерман Кристиан Вуд Баскетбол

Экс-игрок НФЛ Ричард Шерман с недавних пор стал ведущим баскетбольной программы «Undisputed» на Fox Sports 1.

Комментируя переход «большого» Кристиана Вуда в «Лейкерс», Шерман сравнил его с двукратным чемпионом НБА в составе команды Пау Газолем.

«Пау Газоль – прославленный игрок «Лейкерс». За годы в команде он набирал в среднем по 18 очков и 10 подборов.

Сейчас они подписали Кристиана Вуда, который за последние три сезона набирал по 18 очков и 9 подборов. Думаю, он им поможет», – заявил Шерман.

В сети выразили недовольство по поводу уровня понимания баскетбола Шерманом.

«Запретите футболистам говорить о баскетболе», – написал один из пользователей.

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2 комментария

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bear7904
Может, запретить баскетболистам говорить о политике?
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