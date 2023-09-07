«Лейкерс» пообещали Энтони Дэвису, что он будет реже играть на позиции центрового
«Лейкерс» в это межсезонье дали понять Энтони Дэвису, что они добавят глубины на позиции центрового и ему не придется играть пятого номера с большой регулярностью, сообщает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин.
В прошлом сезоне Дэвис провел подавляющую часть игрового времени на позиции центрового.
Появление в составе «Лейкерс» Джексона Хэйса и Кристиана Вуда позволит команде чаще использовать Дэвиса в качестве тяжелого форварда.
В это межсезонье Дэвис подписал с «Лейкерс» продление контракта на три год и 186 миллионов долларов.
Когда он на 4ке, то бросает 3/12 со средней