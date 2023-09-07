«Лейкерс» пообещали Энтони Дэвису, что он будет реже играть на позиции центрового

«Лейкерс» в это межсезонье дали понять , что они добавят глубины на позиции центрового и ему не придется играть пятого номера с большой регулярностью, сообщает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин.

В прошлом сезоне Дэвис провел подавляющую часть игрового времени на позиции центрового.

Появление в составе « » и позволит команде чаще использовать Дэвиса в качестве тяжелого форварда.

В это межсезонье Дэвис подписал с «Лейкерс» продление контракта на три год и 186 миллионов долларов.

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