«Лейкерс» пообещали Энтони Дэвису, что он будет реже играть на позиции центрового

Теги Лейкерс НБА Энтони Дэвис Кристиан Вуд Джексон Хэйс Баскетбол

«Лейкерс» в это межсезонье дали понять Энтони Дэвису, что они добавят глубины на позиции центрового и ему не придется играть пятого номера с большой регулярностью, сообщает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин.

В прошлом сезоне Дэвис провел подавляющую часть игрового времени на позиции центрового.

Появление в составе «Лейкерс» Джексона Хэйса и Кристиана Вуда позволит команде чаще использовать Дэвиса в качестве тяжелого форварда.

В это межсезонье Дэвис подписал с «Лейкерс» продление контракта на три год и 186 миллионов долларов.

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6 комментариев

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NikolayOss
Каждое межсезонье эта новость.
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NikolayOss
Ответ Parafia
Поправьте меня, если я не прав, но разве не там он максимально эффективен и кхм доминантен? Когда он на 4ке, то бросает 3/12 со средней
Когда он на пятёрке, то доминантен только половину сезона, потому что вторую половину проводит в лазарете
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Max81
Да, правильно, пусть Леброн центра играет! :)
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Parafia
Поправьте меня, если я не прав, но разве не там он максимально эффективен и кхм доминантен?
Когда он на 4ке, то бросает 3/12 со средней
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kankul777
Вуда подписали уже? Пропустил новость.
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Evgeniy 72
Ответ kankul777
Вуда подписали уже? Пропустил новость.
Согласовали контракт на два года, второй год опция игрока. Официально пока не подписали, но дело решённое.
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