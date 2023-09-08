Джейсон Кидд изначально не хотел иметь Кристиана Вуда в «Далласе». Обмен не был с ним согласован

Главный тренер « » не хотел видеть в команде форварда , рассказал инсайдер ESPN Тим Макмэн.

Как отмечает журналист, обмен Вуда изначально не был согласован со специалистом.

Прошлым летом «Мавс» выменяли Вуда у «Рокетс» за пятерых игроков: Стерлинга Брауна, Трея Берка, Маркиза Крисса, Бобана Марьяновича и Уэнделла Мура.

Вуд получал в среднем 25,9 минуты игрового времени, набирая 16,6 очка и 7,3 подбора при 51,5% реализации с игры.

Этим летом бигмэн подписал контракт с « ».

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