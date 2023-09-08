Джейсон Кидд изначально не хотел иметь Кристиана Вуда в «Далласе». Обмен не был с ним согласован

Теги Даллас Лейкерс Джейсон Кидд НБА Кристиан Вуд Баскетбол

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд не хотел видеть в команде форварда Кристиана Вуда, рассказал инсайдер ESPN Тим Макмэн.

Как отмечает журналист, обмен Вуда изначально не был согласован со специалистом.

Прошлым летом «Мавс» выменяли Вуда у «Рокетс» за пятерых игроков: Стерлинга Брауна, Трея Берка, Маркиза Крисса, Бобана Марьяновича и Уэнделла Мура.

Вуд получал в среднем 25,9 минуты игрового времени, набирая 16,6 очка и 7,3 подбора при 51,5% реализации с игры.

Этим летом бигмэн подписал контракт с «Лейкерс».

«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Восток

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
Усиление подъехало! Задача на сезон - титул!🟡🟣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий